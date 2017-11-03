  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۵۰

ارتش سوریه: آزادسازی «دیرالزور» مرحله پایانی نابودی داعش است

ارتش سوریه: آزادسازی «دیرالزور» مرحله پایانی نابودی داعش است

فرماندهی کل ارتش سوریه با صدور بیانیه ای از آزادسازی کامل شهر «دیرالزور» به عنوان آخرین مرحله از روند نابودی داعش در سوریه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آزادسازی شهر دیرالزور در شرق کشور پس از سلسله عملیات های دقیق یگان های ارتش محقق شد. در این عملیات دهها عنصر تکفیری ازجمله تعدادی از عناصر خارجی داعش به هلاکت رسیدند. 

بر اساس این گزارش، فرماندهی کل ارتش سوریه همچنین تأکید کرد: اکنون زمان پاکسازی دیرالزور از بمب های کارگذاشته شده در آن فرا رسیده است و این مرحله در حال انجام است. شهر دیرالزور از اهمیت اسرتراتژیک بالایی برخوردار است چراکه مناطق شرقی سوریه را به مناطق شمالی و مرکزی متصل می کند.

ارتش سوریه افزوده است: آزادسازی شهر دیرالزور از تصرف تروریست های داعش در واقع آخرین مرحله از روند نابودی این گروه تروریستی است. 

در بخش پایانی بیانیه ارتش سوریه آمده است: مقاومت و ایستادگی اهالی دیرالزور در برابر تروریست های داعش ستودنی است. اقدامات قهرمانانه نیروهای امنیتی نیز قابل ستایش است. ارتش سوریه برای پاکسازی وجب به وجب خاک کشور خود از تکفیریها به این مسیر ادامه می دهد.

کد مطلب 4133459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها