ارتش سوریه: آزادسازی «دیرالزور» مرحله پایانی نابودی داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آزادسازی شهر دیرالزور در شرق کشور پس از سلسله عملیات های دقیق یگان های ارتش محقق شد. در این عملیات دهها عنصر تکفیری ازجمله تعدادی از عناصر خارجی داعش به هلاکت رسیدند.

بر اساس این گزارش، فرماندهی کل ارتش سوریه همچنین تأکید کرد: اکنون زمان پاکسازی دیرالزور از بمب های کارگذاشته شده در آن فرا رسیده است و این مرحله در حال انجام است. شهر دیرالزور از اهمیت اسرتراتژیک بالایی برخوردار است چراکه مناطق شرقی سوریه را به مناطق شمالی و مرکزی متصل می کند.

ارتش سوریه افزوده است: آزادسازی شهر دیرالزور از تصرف تروریست های داعش در واقع آخرین مرحله از روند نابودی این گروه تروریستی است.

در بخش پایانی بیانیه ارتش سوریه آمده است: مقاومت و ایستادگی اهالی دیرالزور در برابر تروریست های داعش ستودنی است. اقدامات قهرمانانه نیروهای امنیتی نیز قابل ستایش است. ارتش سوریه برای پاکسازی وجب به وجب خاک کشور خود از تکفیریها به این مسیر ادامه می دهد.