رسیدگی به اعتراضات نتیجه انتخابات تا ۴۸ساعت آینده

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان شمارش آرای کمیسیون ورزشکاران، شاهرخ شهنازی در نشست خبری پاسخگوی پرسش خبرنگاران بود. وی در پاسخ به صحبت های مطرح شده مبنی بر محرومیت آرش میراسماعیلی و ممنوعیت حضور وی در انتخابات گفت: بر اساس قوانین مورد تایید کمیته بین المللی المپیک تنها ورزشکاران محروم به دلیل دوپینگ از حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران منع بودند. بر همین اساس از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ آمار گرفتیم و بر اساس آن فهرست ورزشکارانی که مجاز به کاندیدا شدن بودند را اعلام کردیم.

شهنازی در همین رابطه ادامه داد: با این حال اگر حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده اعتراضی در این زمینه باشد آنرا بررسی می کنیم. برای این منظور در ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران، کمیته ای را فعال می کنیم تا به این موضوع رسیدگی کنند و پاسخگوی آن باشند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد اینکه مرجع اصلی تصمیم گیری در این زمینه، توجه به قوانین و مقررات کمیته ملی المپیک است یا فدراسیون جهانی آن رشته، گفت: مهم این است که نهادی که معترض است، نهادی باشد که ورزشکار موردنظر به نمایندگی از چه رشته ای وارد شده باشد و اعتراض مطرح شده از طرف مسئولان کدام رشته باشد. اگر ورزشکار موردنظر از یک رشته خاص باشد اعتراضات هم باید از مسئولان همان رشته باشد.

شهنازی با بیان اینکه ۱۲-۱۰ روز دیگر جلسه معارفه اعضای جدید کمیسیون ورزشکاران برگزار خواهد شد، گفت: در ادامه اعضای منتخب بر اساس تصمیمات داخلی خود نسبت به انتخاب رئیس، دبیر کل و دیگر مسئولان کمیسیون اقدام می کنند.

دبیر کمیته ملی المپیک در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با دلیل طولانی شدن بیش از حد شمارش آراء گفت: هر یک از ورزشکاران باید حداقل به ۸ نفر و حداکثر ۱۵ نفر رای می دادند، در این بین ۷ برگه رای که آمار آن از حداقل ۸ نفر کمتر بود باطل شد، بنابراین شمارش آراء در ۱۱۸ برگه رای انجام شد. شمارش این تعداد زمان لازم داشت به خصوص اینکه باید بر اساس قوانین مصوب، مبنی بر اینکه حداقل سه نفر از جمع ورزشکاران زن و یک نفر از ورزش زمستانی هم عضو کمیسیون شوند، ترکیب نهایی را انتخاب می کردیم.