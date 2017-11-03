مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی بانوان استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی بانوان استان مرکزی روز جمعه با هدف شناخت نفرات برتر برای حضور در رقابت های کشوری با شرکت ورزشکارانی از شهرستان های اراک(دوتیم)، شازند، دلیجان، زرندیه و خمین در اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، در گروه سنی ۲۰ تا۲۵ سال، زهرا محمودی از اراک، سارا خدک از شازند و مونا حسینجانی از خمین مقام های اول تا سوم را کسب کردند. در گروه سنی ۲۵ تا۲۹ سال هم فریبا فتاحی از شازند، زیبا عظیمی از اراک و سودابه رضوی از دلیجان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال هم لیلا سالاروند از خمین مقام نخست را به دست آورد، زهرا ربیعی از اراک نایب قهرمان شد و سارا رضوی مقام سوم را به دست آورد. در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال، اشرف رییس محمدی از خمین، مریم حسینی از شازند و فاطمه جلالی از دلیجان به ترتیب اول تا سوم شدند. در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال هم الهام معظمی گودرزی از اراک، فاطمه قاسمی از خمین و آناهیتا شریفی از اراک عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه سنی ۴۵تا۴۹ سهیلا طیبی از خمین، مژگان نعمتیان از اراک و فریده ده حقی از اراک اول تا سوم شدند. در گروه سنی ۵۰ سال به بالا هم بانو ابراهیمی از اراک اول شد، بدری سبزی از شازند در جایگاه دوم قرار گرفت و مهین شاه صنمی از اراک در جایگاه سوم ایستاد.

این مسابقات زیر نظر مریم صوفیانی، نایب رییس هیات ورزش های همگانی استان مرکزی و نظارت فاطمه حاجیان به عنوان سرپرست کمیته فنی و به داوری سکینه غیاثی (سرداور) و خانم ها عسگری، دارابی و بیژنی برگزار شد.