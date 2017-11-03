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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۷

ترامپ: توییترم را یک یاغی مختل کرد

ترامپ: توییترم را یک یاغی مختل کرد

دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا در واکنش به مختل شدن موقتی حساب توییترش اعلام کرد که توییترم را یک یاغی مختل کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیت خود نوشت حساب کاربری او در توئیتر را یک کارمند یاغی به مدت یازده دقیقه از کار انداخت.

لازم به ذکر است حساب کاربری توئیتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز برای دقایقی از دسترس خارج شد.

بر اساس این گزارش، کاربرانی که قصد بازدید از حساب توئیتری ترامپ را داشتند گفته اند که صفحه توئیتر ترامپ برای اندک زمانی از دسترس خارج شده است.

مسئولان توئیتر دلیل بروز این مشکل را کاملا تصادفی اعلام کرده اند که به گفته آنها ناشی از خطای انسانی یکی از کارکنان این شبکه اجتماعی بوده است.

گفته می شود در مجموع، حساب توئیتری ترامپ برای ۱۱ دقیقه از دسترس عموم خارج بوده و مجددا بازیابی شده است.

در همین حال توئیتر با انتشار بیانیه ای مکتوب در این خصوص اعلام کرد: ما موضوع را پیگیری خواهیم کرد و همه اقدامات لازمه را انجام خواهیم داد تا چنین مشکلی دیگر تکرار نشود.

لازم به ذکر است دونالد ترامپ از همان ابتدای ورود خود به جهان سیاست و از زمان راه اندازی کمپین های انتخاباتی خود تاکنون استفاده وسیع از توئیتر را به عنوان تریبونی مستقل برای ارتباط با هواداران خود در دستور کار خود قرار داده است.

گفته می شود در حال حاضر حدود ۴۲ میلیون نفر صفحه توییتری دونالد ترامپ را دنبال می‌کنند.

کد مطلب 4133529

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