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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

نخست وزیر عراق آزادسازی کامل القائم را به صورت رسمی اعلام کرد

نخست وزیر عراق آزادسازی کامل القائم را به صورت رسمی اعلام کرد

حیدر العبادی نخست وزیر عراق آزادسازی کامل شهرستان القائم واقع در غرب این کشور را به صورت رسمی اعلام کرد و این پیروزی را به مردم کشورش تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای اعلام کرد: حیدر العبادی در پیامی ضمن اعلام رسمی آزادسازی کامل شهرستان القائم، این پیروزی را به تمام عراقی‌ها تبریک گفت.

نیروهای عراقی امروز (جمعه) در دومین مرحله از آزادسازی شهر القائم، موفق شدند وارد این شهر شوند و ۷ منطقه را از اشغال تروریست ها آزاد کنند.

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در پیامی، ورود نیروهای عراقی به شهر القائم و آزادسازی گذرگاه مرزی «حصیبه» با سوریه را تبریک گفت.

گفتنی است نیروهای عراقی با کمک حشد شعبی موفق به آزادسازی مرکز القائم شدند و پس از آزادسازی پرچم این کشور را بر فراز ساختمان های مرکز القائم به اهتزاز درآوردند.

کد مطلب 4133535

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