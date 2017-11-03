به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، علی لاریجانی در دیدار مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب استان قم پس از اینکه یک لیوان آب از شبکه شهری نوشید، اظهار داشت: آب قم در حال حاضر شیرین و از آب تهران باکیفیت‌تر است.

وی همچنین مسئله فاضلاب پردیسان را جدی دانست و با اشاره به برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان برای رفع این مشکل، قول مساعد برای پیگیری مشکلات پیش روی برنامه‌های آبفا داد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این دیدار با قدردانی از مدیریت دکتر لاریجانی در مجلس شورای اسلامی که منجر به رأی اعتماد بالای نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی نیرو شد، گفت: این رأی بالا پشتوانه ارزشمندی برای اجرای برنامه‌های پیش روی وزارت نیرو خواهد بود.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت آب استان پرداخت و اظهار داشت: تقریباً صد درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش شبکه آب شهری قرار دارند و از آب سالم و بهداشتی مطمئنی برخوردار هستند.

علی جان صادق پور با بیان اینکه تأمین آب شهر قم در حال حاضر از چهار منبع قابل تأمین است، تصریح کرد: سدهای ۱۵ خرداد، کوچری و چاه‌های منطقه علی‌آباد و داخل شهر چهار منبع اصلی تأمین آب قم هستند که شهر را از ذخیره استراتژیک برای زمان بحران بهره‌مند کرده‌اند.

وی مصرف سالانه آب در شهرهای استان قم را حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و درصد بالایی از آن را مصرف خانگی دانست و گفت: مخازن ذخیره آب در شهر قم را مطابق با استانداردهای ملی است که در مواقع بحران و پدافند غیرعامل کمک زیادی به تأمین آب شهر می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم EC آب شهر قم را در حال حاضر ۶۰۰ میکرو موس اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر عمده آب شهر شیرین است و با تکمیل و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه بزرگ آب قم، آب در تمام مناطق شهر کاملاً شیرین و یکسان خواهد شد.

اجرای حدود ۵۰ درصد شبکه فاضلاب در شهر قم

وی همچنین با اشاره به تأمین آب دو شهر جعفریه و شهر دستجرد از منابع زیرزمینی، ابراز داشت: در صورت حمایت‌های لازم و تسریع در اجرای شبکه آب‌رسانی به این شهرها و تکمیل و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه بزرگ آب قم، تمام استان از منبع آب شیرین و مطمئن برخوردار خواهند شد.

صادق‌پور در ادامه با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد شبکه فاضلاب در شهر قم اجراشده است، خاطرنشان کرد: اجرای شبکه در مناطق ۲، ۳ و ۶ شهری با توجه به ضرورت‌ها با سرعت بسیار بالایی در حال انجام است.

وی با اشاره به تصمیم شورای حفاظت آب مبنی بر توقف پروژه‌های فاضلاب ابراز داشت: تصمیم بر این است به منظور تغذیه سفره‌های زیرزمینی، اجرای شبکه‌های فاضلاب در شهر پس از مطالعات جامع، تنها در مناطقی از شهر که ضرورت دارد به اجرا برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به مشکلات جمع‌آوری فاضلاب در پردیسان اظهار داشت: پیگیری‌های مختلفی برای رفع این مشکلات از جمله قرار داد بیع متقابل انجام دادیم و اسناد آن نیز آماده شد اما با توجه به اینکه مشتری برای پساب وجود نداشت بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری نشد.

وی با اشاره به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب مبنی بر استفاده شهرداری، کارخانه‌ها، فرودگاه، شهرک‌های صنعتی و... از پساب پردیسان تاکید کرد: با توجه به اینکه بهره‌مندی این بخش‌ها از آب سرشاخه‌های دز، نیاز به استفاده از پساب احساس نمی‌کنند.

صادق پور با اشاره به برنامه شرکت آب و فاضلاب در خصوص رفع مشکل فاضلاب پردیسان اظهار داشت: در نهایت تصمیم بر این شد بخشی از اعتبارات این پروژه توسط وزارت نیرو، بخشی از اعتبارات دولتی و بخشی هم از محل تبصره سه تأمین شود که نیازمند حمایت در این زمینه هستیم.