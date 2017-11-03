دو ناو ناتو در بندر باتومی گرجستان پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناو «Regele Ferdinand» ناتو و یک ناو دیگر این سازمان نظامی تحت پرچم ترکیه به فرماندهی اروی بلژون معاون نیروی دریایی ناتو در بندر باتومی پهلو گرفت.

براساس این گزارش، همچنین قرار است امروز دو ناو دیگر کشورهای عضو ناتو وارد بندر باتومی گرجستان شوند.

ناوهای نظامی ناتو تا ششم نوامبر (۱۵ آبان) جاری در بندر باتومی مستقر خواهند بود و در رزمایش مشترک به سازماندهی گرجستان حضور خواهند داشت.

هدف از برگزاری این رزمایش ارتقای تعامل و فعالیت مشترک نیروهای دریایی گرجستان، ناتو و کشورهای عضو است.

اروی بلژون معاون نیروی دریایی ناتو و هیات همراه در این سفر با گئورگی مگبریشویلی وزیر کشور گرجستان دیدار و نیز از مرکز مدیریت عملیات دریایی در بندر سوپسا بازدید خواهند کرد.

این سومین سفر ناو نظامی Regele Ferdinand ناتو به گرجستان است و این ناوها برای اجرای عملیات گارد دریایی ناتو در آب های ساحلی در دریای مدیترانه استفاده می شوند و تامین امنیت ارتباطات بین المللی دریایی را بر عهده دارند.

پلیس دریایی وابسته به وزارت کشور گرجستان نیز براساس تفاهمنامه تاکتیکی سال ۲۰۱۴ میلادی در عملیات گارد دریایی ناتو شرکت دارد.