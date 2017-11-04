ناوگان ریلی شمالغرب کشور توسعه می یابد

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر به توسعه ناوگان ریلی شمالغرب کشور اشاره کرد و افزود: طی چند روز گذشته قطار نو ریل باس با ظرفیت ۳۱۲ نفر به شبکه ریلی شمالغرب اضافه شده است.

وی اظهار کرد: این ناوگان در مسیر زنجان به تهران و تهران به زنجان مسافر جا بجا می کند و قطار پنج ستاره فدک هم در مسیر زنجان به مشهد و بالعکس به شبکه ریلی شمالغرب اضافه شده است که دارای ۱۰ سالن بوده و ظرفیت مسافرگیری به تعداد ۴۰۰ نفر را دارد.

مدیرکل راه‌آهن شمالغرب کشور از اضافه شدن یک قطار کوتاه مسیر ، در مسیر زنجان به تهران و بالعکس خبر داد و گفت: این قطار بیش از ۳۰۰ نفر ظرفیت مسافر دارد.

خدایی تاکید کرد: ناوگان ریلی شمالغرب کشور برای ارائه خدمات به مردم برنامه ریزی لازم را دارد تا مردم در آرامش مسافرت کنند.

وی گفت: قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی استان‌هایی هستند که در حوزه استحفاظی راه‌آهن شمالغرب اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند.

مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور تصریح کرد: ایستگاه‌های قزوین، زنجان، میانه و مراغه چهار ایستگاه اصلی راه‌آهن شمال غرب کشور است و این ناوگان در محدوده شش استان حمل و نقل می کند.

خدایی گفت: خوشبختانه طی چند سال اخیر ارائه خدمات به مردم توسط ناوگان ریلی شمالغرب کشور بهتر شده و بر کیفیت قطارها افزوده شده است و بر توسعه ناوگان ریلی تاکید زیادی داریم.