کانادا بر ادامه حمایت از افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، استفان هارپر شب گذشته دریک تماس تلفنی با حامد کرزای گفت : در اجلاس سران ناتو در ریگا( لتونی) که امروز و فردا برگزارخواهد شد؛ حمایت شدید کشورش از افغانستان را به گوش همه خواهد رساند .



در اجلاس ریگا قرار است سران کشورهای عضو ناتو از نزدیک عملیاتهای نظامی ناتو در افغانستان را که فرماندهان خواهان سرباز و تجهیزات بیشتر هستند، مورد بررسی قراردهند .



کرزای در این گفتگوی تلفنی مرگ دو سرباز کانادایی را که روز گذشته دریک حمله انتحاری در شهر قندهار کشته شدند،به نخست وزیر کانادا تسلیت گفت .



تا کنون تعداد تلفات نظامیان کانادایی در افغانستان از سال 2002 به 44 تن رسیده است. هم اکنون نزدیک به 2500 نظامی کانادایی در استان قندهار واقع در جنوب افغانستان مستقر هستند .



از سویی، یک حمله انتحاری درنزدیک خودروی پلیس در غرب افغانستان سبب کشته شدن یک پلیس شد .



مهاجم انتحاری با راندن یک خودروی بمب گذاری شده به سوی یک جیپ پلیس در حومه شهر هرات، سبب جراحت سه غیر نظامی شد.