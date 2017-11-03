توزیع روزانه ۲۰ هزار پرس غذا در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، سیدخلیل منبتی با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق روال سال‏ های گذشته به همت خدام و خدمه افتخاری حرم مطهر رضوی چندین موکب برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در کشور عراق و مرزهای منتهی به این کشور برپا شده است.

وی افزود: تمامی هزینه‎ها و مخارج این موکب‌‏ها توسط خود خدمه و خدام تامین شده است .موکب عتبه رضویه واقع در شهر کربلا، شارع علقمه و ۲۰۰ متری حرم حضرت اباالفضل(ع) توسط فراشان حرم مطهر رضوی برپا شده است و به مدت یک هفته تا یک روز بعد از اربعین به زوار اباعبدالله الحسین(ع) خدمت رسانی می کنند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۴۰ هزار پرس غذای گرم در سه وعده صبحانه، نهار و شام میان زائران پیاده اربعین حسینی توزیع می‎شود همچنین بیش از ۷۰ هزار کیک، آبمیوه و میوه و ۱۴۰ هزار بطری آب معدنی برای این ایام تدارک دیده شده است که در این موکب توزیع خواهد شد.

منبتی با اشاره به استقرار یک کانکس پزشکی در این موکب تصریح کرد: ۲ پزشک مستقر در این موکب به همراه داروهای مورد نیاز آماده خدمت‎رسانی به زائران اربعین اباعبدالله الحسین(ع) هستند.