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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۳۵

معاون اماکن متبرکه آستان قدس خبر داد:

توزیع روزانه ۲۰ هزار پرس غذا در کربلای معلی

توزیع روزانه ۲۰ هزار پرس غذا در کربلای معلی

مشهد- معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی از توزیع روزانه ۲۰ هزار پرس غذا در موکب«عتبه رضویه» کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، سیدخلیل منبتی با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق روال سال‏ های گذشته به همت خدام و خدمه افتخاری حرم مطهر رضوی چندین موکب برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در کشور عراق و مرزهای منتهی به این کشور برپا شده است.

وی افزود: تمامی  هزینهها و مخارج این موکب‌‏ها توسط خود خدمه و خدام تامین شده است .موکب عتبه رضویه واقع در شهر کربلا، شارع علقمه و ۲۰۰ متری حرم حضرت اباالفضل(ع) توسط فراشان حرم مطهر رضوی برپا شده است و به مدت یک هفته تا یک روز بعد از اربعین به زوار اباعبدالله الحسین(ع) خدمت رسانی می کنند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۴۰ هزار پرس غذای گرم در سه وعده صبحانه، نهار و شام میان زائران پیاده اربعین حسینی توزیع میشود همچنین بیش از ۷۰ هزار کیک، آبمیوه و میوه و ۱۴۰ هزار بطری آب معدنی برای این ایام تدارک دیده شده است که در این موکب توزیع خواهد شد.

منبتی با اشاره به استقرار یک کانکس پزشکی در این موکب تصریح کرد: ۲ پزشک مستقر در این موکب به همراه داروهای مورد نیاز آماده خدمترسانی به زائران اربعین اباعبدالله الحسین(ع) هستند.

کد مطلب 4133571

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