۸۰ هزار برگ سند آرشیو الکترونیک شد/ تثبیت مالکیت اراضی ملی

علی خادمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اجرای این طرح، ایمن سازی و بایگانی پرونده های موجود در امور اراضی که اسناد مهم و معتبری در خصوص سوابق پرونده های ثبتی و واگذاری اراضی ملی و طرح توسعه اقتصادی مردم هستند، در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در ۶ ماهه اول سال ۹۶ بیش از ۷۰۰ پرونده در امور اراضی جهاد کشاورزی استان اسکن و پرونده خوانی و ثبت سامانه جامع امور اراضی کشور شده است.

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: حدود ۸۰ هزار برگ سند به صورت آرشیو الکترونیک درآمده و آرشیو ۲۵۰ هزار برگ در قالب بیش ازیک هزار و ۴۵۰ پرونده باقیمانده نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: با توجه به قدمت و فرسودگی اسناد در راستای حفظ آنها، اسکن و آرشیو الکترونیک این اسناد امری ضروری به نظر می رسد.

خادمی افزود: از آنجا که از بین رفتن این اسناد می تواند موجب بروز مشکلات بزرگی در خصوص مالکیت و اسناد مردم شود، با آرشیو الکترونیک اسناد اراضی کشاورزی از حالت تک نسخگی بیرون آمده و برای رجوع به پرونده نیاز به دریافت اصل سند احساس نمی شود.

وی گفت: علاوه بر نسخه موجود در امور اراضی نسخه هایی از این پرونده ها در اماکن امن نگهداری می شود و این نسخه ها به صورت پشتیبان هستند تا اگر مشکلی برای نسخه های در دسترس پیش آمد، بدون فوت وقت و خلل در کار مردم از نسخه پشتیبان استفاده شود.

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: علاوه بر پرونده اصلاحات ارضی، پرونده های واگذاری و حفظ کاربری اراضی کشاورزی هم مشمول طرح پدافند غیرعامل می شود.

وی افزود: طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی (کاداستر) و رفع تداخلات این اراضی و منابع طبیعی در سطح استان نیز در راستای پدافند غیر عامل اجرا شده است.

خادمی افزود: اجرای این دو طرح در نهایت باعث تثبیت مالکیت مردم بر اراضی کشاورزی و سند دار کردن آنها می شود و همچنین با رفع اختلافات مردم و منابع طبیعی اراضی ملی نیز تثبیت می شوند.

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: از سوی این مدیریت با متخلفین و زمین خواری به طور جدی برخورد می شود و دست زمین خواران از عرصه های ملی کوتاه خواهد شد.