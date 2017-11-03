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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۳۹

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

۸۰ هزار برگ سند آرشیو الکترونیک شد/ تثبیت مالکیت اراضی ملی

۸۰ هزار برگ سند آرشیو الکترونیک شد/ تثبیت مالکیت اراضی ملی

پلدختر- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه ۸۰ هزار برگ سند مربوط به اراضی آرشیو الکترونیک شد، این اقدام را گامی در راستای تثبیت مالکیت اراضی دانست.

علی خادمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اجرای این طرح، ایمن سازی و بایگانی پرونده های موجود در امور اراضی که اسناد مهم و معتبری در خصوص سوابق پرونده های ثبتی و واگذاری اراضی ملی و طرح توسعه اقتصادی مردم هستند، در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در ۶ ماهه اول سال ۹۶ بیش از ۷۰۰ پرونده در امور اراضی جهاد کشاورزی استان اسکن و پرونده خوانی و ثبت سامانه جامع امور اراضی کشور شده است.

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: حدود ۸۰ هزار برگ سند به صورت آرشیو الکترونیک درآمده و آرشیو ۲۵۰ هزار برگ در قالب بیش ازیک هزار و ۴۵۰ پرونده باقیمانده نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: با توجه به قدمت و فرسودگی اسناد در راستای حفظ آنها، اسکن و آرشیو الکترونیک این اسناد امری ضروری به نظر می رسد.

خادمی افزود: از آنجا که از بین رفتن این اسناد می تواند موجب بروز  مشکلات بزرگی در خصوص مالکیت و اسناد مردم شود، با آرشیو الکترونیک اسناد اراضی کشاورزی از حالت تک نسخگی بیرون آمده و برای رجوع به پرونده نیاز به دریافت اصل سند احساس نمی شود.

وی گفت: علاوه بر نسخه موجود در امور اراضی نسخه هایی از این پرونده ها در اماکن امن نگهداری می شود و این نسخه ها به صورت پشتیبان هستند تا اگر مشکلی برای نسخه های در دسترس پیش آمد، بدون فوت وقت و خلل در کار مردم از نسخه پشتیبان استفاده شود.

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: علاوه بر پرونده اصلاحات ارضی، پرونده های واگذاری و حفظ کاربری اراضی کشاورزی هم مشمول طرح پدافند غیرعامل می شود.

وی افزود: طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی (کاداستر) و رفع تداخلات این اراضی و منابع طبیعی در سطح استان نیز در راستای پدافند غیر عامل اجرا شده است.

خادمی افزود: اجرای این دو طرح در نهایت باعث تثبیت مالکیت مردم بر اراضی کشاورزی و سند دار کردن آنها می شود و همچنین با رفع اختلافات مردم و منابع طبیعی اراضی ملی نیز تثبیت می شوند.

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: از سوی این مدیریت با متخلفین و زمین خواری به طور جدی برخورد می شود و دست زمین خواران از عرصه های ملی کوتاه خواهد شد.

کد مطلب 4133574

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