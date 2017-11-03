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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۱۴

فرماندار زرند:

آتش سوزی در معدن خمرود زرند/یک نفر کشته شد

آتش سوزی در معدن خمرود زرند/یک نفر کشته شد

زرند - فرماندار زرند از کشته شدن یک نفر بر اثر آتش سوزی در معدن خمرود زرند خبر داد و گفت: در این حادثه دو نفر هم مجروح شدند.

حبیب الله خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز (جمعه) یک مورد آتش سوزی در کارگاهی در معدن زغال سنگ خمرود واقع در ۳۵ کیلومتری زرند و در حوزه دهستان دشت خاک رخ داد.

وی افزود: در این حادثه سرپرست کارگاه بعد از پایان مهار آتش سوزی برای بررسی وضعیت کارگاه با تجهیزات لازم وارد کارگاه می شود اما متاسفانه به دلیل گاز گرفتگی فوت می کند.

خنجری عنوان کرد: علت آتش سوزی توسط کارشناسان مربوط در دست بررسی است و به زودی نتیجه آن اعلام خواهد شد.

فرماندار زرند گفت: دو نفر دیگر  مجروح در این حادثه وجود داشت  که سرپایی درمان شدند.

وی بیان کرد: این معدن باز است و هیچ مشکل امنیتی ندارد و مسائل ایمنی در این کارگاه خوب است.

خنجری تصریح کرد: این کارگاه جدیداً راه اندازی شده و حدود ۵۰ الی ۶۰ نفر در اینجا مشغول به کار هستند و این معدن وابسته به شرکت فولاد زرند ایرانیان است.

کد مطلب 4133591

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