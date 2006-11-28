دولت باید زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیت های زنان را فراهم کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن دولت موظف شد در راستای تحقق اصول بیستم و بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز 20 ساله زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی را بر اساس سند مرجع (منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383) شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم نموده و لوایح مورد نیاز را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

همچنین بر اساس این مصوبه به سطر اول بند (1) بخش اول منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه "تمامیت" حذف و به جای آن کلمه " سلامت " جایگزین شد.

این گزارش می افزاید: از تاریخ تصویب قانون طرح حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی کلیه قوانین و مقررات و معاهدات مغایر با منشور فوق ملغی و فاقد اعتبار است.