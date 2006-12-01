"حسنی" و "تپلی" بیشترین عناوین کتاب کودک را به خود اختصاص دادند !

به گزارش خبرنگار مهر ، از بین کتابهای جدیدالانتشار درحوزه های موضوعی و تخصصی فلسفه و روانشناسی ، دین ، علوم اجتماعی ، زبان ، علوم طبیعی ، علوم کاربری ، هنر ، ادبیات ، تاریخ و جغرافیا و کودک و نوجوان ، حوزه کودک و نوجوان بیش از هفتاد عنوان از این کتابها را به خود اختصاص داده است .



این گزارش حاکی است " فقر درحوزه کتاب کودک و نوجوان " طی سالهای اخیر، به عنوان یک هشدار فرهنگی دربیانیه چندین جشنواره سراسری و داوری تخصصی کتاب سال مراکز مختلف فرهنگی کشور برجسته شده است ، بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان نسبت به روند صعودی این گونه آثارتذکر داده و ازدید صاحبنظران آموزشی نیز کتابهای کمک آموزشی موجود دارای امتیاز خاصی نیست ، شاهد این مدعا جشنواره های کتاب رشد وزارت آموزش و پرورش است که طی سالهای گذشته دربیانیه های تخصصی خود بر این واقعیت تاکید داشته است .



علاوه بر این ، روند دریافت مجوزکتابهای سطحی و کلیشه ای درحوزه " ادبیات کودک و نوجوان " نیز با مشکلاتی جدی روبروست ، صدورمجوزنشربرای چنین آثاری ، پای برخی ازنویسندگان ، مولفان و شاعران جدی کشور را نیز به این وادی بازکرده است که تداوم این روند ، آسیبی جدی و جبران ناپذیر را برای نسلهای جدید به دنبال دارد .



جا دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش کتاب کودک و نوجوان با استفاده از مجربان و متخصصان این وادی ، به آسیب پذیری بیشتردر این حوزه که نسل آینده سازکشورمان را هدف گرفته و به غیر از پرکردن جیب سوء استفاده کنندگان ، نتیجه ای جز افول فکر و اندیشه و نوآوری در نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان در پی ندارد ، پایان بدهد .