حمیدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست خود با ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان کشور اظهار داشت: طی نشستی با رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان پیشنهاد شد به دلیل توانمندی و پتانسیل بالای استان و میزبانی خوب و مطلوب مسابقات قهرمانی کشور، از این پس همدان میزبان مسابقات کشوری و یکی از مسابقات بینالمللی باشد.
وی افزود: همچنین مقرر شد تمامی کلاسهای آموزشی و علمی مرتبط با تیراندازی با کمان در سطوح ملی و فراملی در استانهمدان برگزار شود.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استانهمدان با اشاره به زیرساختهای خوب تیراندازی با کمان در همدان گفت: رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان اقدامات انجامشده در هیئت تیراندازی با کمان استانهمدان را در این مدت بسیار کوتاه تحسین کرد.
یاری سایت تیراندازی با کمان همدان را یکی از بهترین سایتهای کشور دانست و گفت: میتوان در آینده بر روی همدان سرمایهگذاری بیشتری کرد.
وی با اشاره به پتانسیل این رشته ورزشی در استانهمدان بیان کرد: همدان طی سال های اخیر قهرمانان ارزندهای در این رشته ورزشی داشته و کمانداران استان مقامهای شایانی به دست آوردهاند.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استانهمدان عنوان کرد: در حال حاضر نیز تیراندازان مستعد و توانمندی در استانهمدان فعالیت میکنند و امیدواریم همچون گذشته تیراندازان همدانی بتوانند در مسابقات کشوری خوش بدرخشند تا نفرات بیشتری در تیم ملی داشته باشیم.
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