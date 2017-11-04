غلامرضا عوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان ماه یادآور سه حادثه تلخ در ایران اسلامی است که آمریکا در تمامی آنها نقش داشته ازاینرو هرساله مردم استکبارستیز با حضور گسترده خود در سراسر کشور، سرشکستگی آمریکا را به جهان یادآوری میکنند.
عوض زاده افزود: تبعید امام راحل، به شهادت رساندن تعداد زیادی از دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان بهعنوان بزرگترین رویداد تاریخی ایران و سرشکستگی استکبار جهانی است.
وی تصریح کرد: امروز دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه با مشتهای گرهکرده خود متعهد شدند هیچگاه در مقابل زورگوییهای استکبار کوتاه نخواهند آمد و راه آن شهیدان را ادامه میدهند.
فرماندار مانه و سملقان بیان کرد: امام راحل در همان سالهای اول انقلاب اعلام کرد آمریکا شیطان بزرگ و هیچگاه قابلاعتماد نیست و همواره برای ضربه زدن به اسلام در تلاش است.
عوض زاده افزود: همانطور که امام خمینی (ره) فرمود آمریکا نمیتواند هیچ غلطی بکند تاکنون تمامی نقشههایش خنثی و پسازاین هم نخواهد توانست علیه نظام اقدامی انجام دهد.
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