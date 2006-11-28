عربستان مذاکره با انگلیس برای خرید هواپیماهای جنگی را تعلیق کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، این اقدام به عنوان تلاشی برای اجبار دفتر کلاهبرداری های جدی( Serious Fraud Office ) تلقی می شود تا به تحقیقات خود در زمینه حساب های مالی مخفی تعدادی از خانواده سلطنتی عربستان خاتمه دهد.

"مایک ترنر" مدیر اجرایی سیستم های BAE ( بزرگترین سازنده تسلیحات انگلیس و اولین سودکننده از این قرارداد) روز گذشته گفت : ما نمی توانیم از طرف دو دولت صحبت کنیم. اما من می دانم که نمی توانیم در حال حاضر به طرف پایان دادن به قرارداد این نوع هواپیماها حرکت کنیم.

روزنامه تلگراف اخیرا گزارش داد: در صورتی که دفتر کلاهبرداریهای جدی تحقیقات خود را ادامه دهد،عربستان قرارداد خرید جنگنده های یوروفایتر با انگلیس را فسخ کرده و به جای آن با فرانسه وارد مذاکره می شود.

لازم به ذکر است موسسه کلاهبرداری های جدی درباره اتهام پرداخت رشوه توسط برخی از موسسه ها و مقامهای انگلیسی به تعدادی از افراد خاندان سلطنتی عربستان تحقیق می کند.

بر همین اساس، مدارکی وجود دارد که حکایت از پرداخت رشوه و هدیه های گرانقیمت توسط انگلیسی ها به خاندان سلطنتی عربستان به منظور عقد قراردادهای تسهیلات نظامی دارند.

بر اساس این شواهد شرکت BAE در راس شرکت های رشوه دهنده به عربستان قرار دارد.

یادآور می شود چندی پیش عربستان به انگلیس هشدار داده بود در صورت به میان کشیده شدن پای هر کدام از اعضای خاندان سلطنتی در ماجرای پرداخت رشوه و هدیه،این کشور قرارداد خود با انگلیس را فسخ می کند.

بر همین اساس، شب گذشته تعدادی ازمقامهای امنیتی انگلیس پیش بینی کردند که به احتمال زیاد عربستان قرارداد خود با انگلیس را فسخ می کند.

کارشناسان معتقدند ژاک شیراک،رئیس جمهور فرانسه،از چندی پیش لابی های خود با مقامهای عربستان را برای عقد قرارداد نظامی آغاز کرده است.

بر اساس این گزاش شرکت BAE از جمله سهامداران اصلی جنگنده های یوروفایتر بوده و تلاش زیادی را برای فروش این جنگنده ها انجام می دهد.