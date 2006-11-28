اتحادیه اروپا از برقراری آتش بس در فلسطین اشغالی استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"ارکی تومیویا " وزیر امورخارجه فنلاند که در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت : آتش بس اخیر در خاورمیانه می تواند شانس برقراری صلح در این منطقه را افزایش دهد .

وی همچنین خاطر نشان کرد : تمام شرکت کنندگان در کنفرانس اتحادیه اروپا درباره خاورمیانه درباره لزوم تسریع در روند برقراری ثبات درخاورمیانه متفق القول هستند .

وزیر امورخارجه فنلاند افزود:"زیپی لیونی" وزیر امور خارجه اسرائیل نیز آتش بس اخیر درخاورمیانه را عامل مهمی در پیشرفت دستیابی به صلح در منطقه قلمداد کرد.

از سوی دیگر "خاویر سولانا " مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این باره گفت : کمیته چهار جانبه در حال حاضر باید از این فرصت استفاده کرده و راهکاری را برای خروج خاورمیانه از بحران کنونی پیدا کند .

کنفرانس دو روزه خاورمیانه امروز در فنلاند به کار خود پایان می دهد . در این کنفرانس علاوه بر وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا ، اسرائیل، فلسطین نمایندگانی از کشورهای الجزایر، مصر، اردن ، لبنان، مغرب ، سوریه ، تونس و ترکیه نیز حضور داشتند .

شرکت کنندگان در این نشست خواهان همکاری جامعه بین الملل برای بهبود شرایط خاورمیانه شدند .