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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

معاون سازمان صدا وسیما :

روابط عمومی همسایه رسانه جمعی در دفاع از حقوق مردم است

روابط عمومی همسایه رسانه جمعی در دفاع از حقوق مردم است

علی دارابی با بیان اینکه روابط عمومی ترکیبی از هنر، فن و کار است، گفت: روابط عمومی ها همسایه دیوار به دیوار رسانه های جمعی در دفاع از حقوق مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی معاون مجلس و امور استان های سازمان صدا وسیما، صبح امروز در همایش "هنر هشتم و نقش آن در توسعه سازمان ها" در جمع مدیران روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراکز استان ها گفت: تناسب روابط سازمان ها و مردم، حفظ انسجام درون سازمانی، اطلاع رسانی مناسب، ارایه راهکارهای لازم برای برون رفت از مسائل بحرانی، فرهنگ سازی و سامان دادن به نظام پیشنهادها از مهمترین وظایف درون سازمانی روابط  عمومی ها است.

دارابی، دفاع از پرستیژ و موقعیت سازمان را در جامعه از کارویژه های برون سازمانی روابط عمومی ها خواند و افزود: از دیگر وظایف برون سازمانی روابط عمومی ها، آشنا کردن مردم با سازمان و فعالیت های آن و سنجش افکار عمومی جامعه نسبت به سازمان است.

معاون مجلس و اموراستان های سازمان صدا و سیما،  عدم عشق و علاقه به کار روابط عمومی را از مهمترین دلایل ناکارآمدی روابط عمومی ها دانست و گفت: اعتماد، صداقت و داشتن برنامه و تقویم زمان بندی فعالیت ها از ویژگی های یک مسئول روابط عمومی حرفه ای به شمار می رود.

کد مطلب 413389

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