روابط عمومی همسایه رسانه جمعی در دفاع از حقوق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی معاون مجلس و امور استان های سازمان صدا وسیما، صبح امروز در همایش "هنر هشتم و نقش آن در توسعه سازمان ها" در جمع مدیران روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراکز استان ها گفت: تناسب روابط سازمان ها و مردم، حفظ انسجام درون سازمانی، اطلاع رسانی مناسب، ارایه راهکارهای لازم برای برون رفت از مسائل بحرانی، فرهنگ سازی و سامان دادن به نظام پیشنهادها از مهمترین وظایف درون سازمانی روابط عمومی ها است.

دارابی، دفاع از پرستیژ و موقعیت سازمان را در جامعه از کارویژه های برون سازمانی روابط عمومی ها خواند و افزود: از دیگر وظایف برون سازمانی روابط عمومی ها، آشنا کردن مردم با سازمان و فعالیت های آن و سنجش افکار عمومی جامعه نسبت به سازمان است.

معاون مجلس و اموراستان های سازمان صدا و سیما، عدم عشق و علاقه به کار روابط عمومی را از مهمترین دلایل ناکارآمدی روابط عمومی ها دانست و گفت: اعتماد، صداقت و داشتن برنامه و تقویم زمان بندی فعالیت ها از ویژگی های یک مسئول روابط عمومی حرفه ای به شمار می رود.