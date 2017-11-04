تیزبین ترین ربات راهی مریخ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، مریخ نورد آتی ناسا، تیزبین ترین رباتی خواهد بود که به این سیاره قدم گذاشته است. مریخ نورد ۲۰۲۰ که قرار است در سال ۲۰۲۰ میلادی وارد مرحله عملیاتی شود، ۲۳ دوربین خواهد داشت.

این درحالی است که مریخ نورد Curiosity این سازمان فقط ۱۷ دوربین دارد. Curiosity از آگوست ۲۰۱۲ میلادی مشغول رصد مریخ است.

جاستین ماکی یکی از محققان مرکزJPL ناسا در کالیفرنیا می گوید: فناوری دوربین ها در حال پیشرفت است. در هر ماموریت فناوری ها ارتقا می یابند و در نتیجه عملکرد افزوده و هزینه ها کاسته می شوند.

به هرحال سیستم دوربین به کاررفته در این مریخ نورد Mastcam-Zنام گرفته و با پرینتر سه بعدی ساخته شده است. درحقیقت Mastcam-Z یک نسخه ارتقا یافته از دوربین با کیفیت Curiosity است که در مریخ نورد ۲۰۲۰ به عنوان چشمان دستگاه عمل می کند.

مریخ نورد با کمک این سیستم می تواند تصاویر سه بعدی بیشتری نسبت به Curiosity ثبت کند. به این ترتیب دانشمندان می توانند ویژگی زیستی سیاره را با دقت بیشتری رصد کنند.

۷ دوربین این مریخ نورد مختص ماموریت های علمی هستند. ۷ دوربین دیگر از مراحل ورود فرود و حرکت مریخ نورد عکس برداری می کنند. ۹ دوربین نیز به بخش مهندسی تعلق دارند که به گروه اپراتور مریخ نورد کمک می کنند دستگاه را جهت یابی کرده و آن را در برابر موانع خطرناک محافظت کنند.