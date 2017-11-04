استفاده از درآمد اختصاصی وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی فرشادان در خصوص ضرورت رفع مشکل اعتبارات وزارت بهداشت، گفت: این وزارتخانه درحال حاضر به دلیل نبود منابع پایدار درانجام وظایف خود با مشکلات بسیاری روبه رو است.

وی با تاکید بر ایجاد راهکارهای مناسب برای صرفه جویی درمنابع و رفع نواقص طرح تحول سلامت، افزود: طرح تحول سلامت در دولت یازدهم یکی از افتخارات مسئولان بود و باید اقدامات لازم را در ایجاد مسیر مناسب برای ادامه اجرای آن فراهم کرد، بنابراین می توان با تدوین طرح و یا استفاده از پیشنهادهای علمی شرایط مناسب را برای ادامه اجرای طرح تحول سلامت درنظرگرفت.

فرشادان با تاکید براینکه نمی توان دراجرای طرح تحول به منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها دلخوش بود، تصریح کرد: اختصاص یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت یکی از منابع پایداری است که برای حوزه سلامت وجود دارد، هرچند که از نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه سهم وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه ها یعنی ۱۰ درصد را می توان صرف حوزه های دیگر کرد، گفت: اما می توان سهم وزارت بهداشت از یک درصد مالیات برارزش افزوده را به ۵ درصد افزایش داد، همچنین باید درهزینه کرد منابع صرفه جویی هایی هم صورت گیرد؛ یا اینکه باید دولت را به نوعی ملزم به انجام تعهدات خود در اختصاص منابع مورد نیاز برای وزارت بهداشت کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت باید گزارشی از روند هزینه کرد منابع و اعتبارات اختصاص یافته به این وزارتخانه را به کمیسیون های مرتبط در مجلس ارائه دهد، افزود: امیدواریم در بودجه سال ۹۷ تدابیر مناسبی را برای اختصاص منابع پایدار به حوزه سلامت در نظرگرفت، البته اعتبار لازم برای اجرای طرح تحول از منابع وزارت بهداشت و درمان مجزا است؛ بطوریکه وزارت بهداشت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دارد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت از درآمد اختصاصی خود در اجرای طرح تحول سلامت استفاده کرده است، تصریح کرد: اگر نتوان بودجه وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت را مدیریت کرد، چالش جدی برای دولت دوازدهم به وجود می آید.