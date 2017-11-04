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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

استاندار سمنان:

۱۳آبان ترجمان استکبار ستیزی و دلیری ملت ایران است

۱۳آبان ترجمان استکبار ستیزی و دلیری ملت ایران است

سمنان-استاندار سمنان در پیامی به مناسبت ۱۳آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، نوشت: ۱۳آبان ترجمان استکبار ستیزی و دلیری ملتی با افتخار است که در مقابل هیچ زورگویی سر تسلیم خم نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد رضا خباز به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی و در پیامی، نوشت: یوم الله سیزدهم آبان در دفتر خاطرات ارزشمند ملت ایران، برگ زرین و پر افتخاری است که در وجود مومنان و خداترسان، جسارت استکبار ستیزی و درس بزرگ شهادت و دلیری آموخت و ترجمان این واقعیت شد که سرانجام دیوار ستم، فرو ریختنی است.

این روزشاهد تبعید سر سلسله ی بیداردلان و نادره ی روزگاران حضرت امام خمینی (ره) بوده است وبا اغتنام فرصت، به روان پاک روح خدا و همه جان های خدایی به ویژه شهدای دانش آموز که بیداری توام باآزادی معنوی و اجتماعی خواست رهایی از یوغ استکبار را برای ما به ارمغان آوردند و استقلال و جمهوری اسلامی را به ما ارزانی بخشیدند سلام و درود می فرستم.

۱۳ آبان ماه، روز تجلی ارزش‌ها و صدور پیام انقلاب اسلامی به مظلومان و ستمدیدگان در سراسر جهان، روز مبارزه با زیاده خواهی و ناعدالتی‌ها و روز حضور گسترده و پرشور مردم فهیم و قدرشناس ایران اسلامی در محکومیت توطئه های استکبار جهانی است.

اینجانب ضمن دعوت از عموم امت حزب الله، مومن و خداجوی ایران اسلامی برای حضور در مراسم یوم ا... سیزدهم آبان از مردم شریف و انقلابی استان سمنان  می خواهم که همواره روحیه حقیقت جویی، ظلم ستیزی و عدالت طلبی و مبارزه با استکبار را در دل و جان خود بیدار نگه داشته و در پرتو رهنمود های رهبر معظم انقلاب و توصیه های رئیس محترم جمهور در ترویج گفتمان استکبار ستیزی، عدالت محوری به منظور تحقق صلح و زیستن در دنیایی سرشار از نشاط و امید و عاری از جنگ و خشونت تلاش و کوشش نمایید.

از خداوند متعال برای همگان به ویژه جامعه جوان و نوجوان استان سمنان، موفقیت و بهروزی مسألت می نمایم و امیدوارم که حرکات هوشمندانه این عزیزان گام موثری در راستای به ثمر نشستن اهداف نظام بوده و روز به روز بر استقلال علمی و صنعتی این مرز و بوم بیفزاید.

کد مطلب 4133955

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