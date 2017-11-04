۱۳آبان ترجمان استکبار ستیزی و دلیری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد رضا خباز به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی و در پیامی، نوشت: یوم الله سیزدهم آبان در دفتر خاطرات ارزشمند ملت ایران، برگ زرین و پر افتخاری است که در وجود مومنان و خداترسان، جسارت استکبار ستیزی و درس بزرگ شهادت و دلیری آموخت و ترجمان این واقعیت شد که سرانجام دیوار ستم، فرو ریختنی است.

این روزشاهد تبعید سر سلسله ی بیداردلان و نادره ی روزگاران حضرت امام خمینی (ره) بوده است وبا اغتنام فرصت، به روان پاک روح خدا و همه جان های خدایی به ویژه شهدای دانش آموز که بیداری توام باآزادی معنوی و اجتماعی خواست رهایی از یوغ استکبار را برای ما به ارمغان آوردند و استقلال و جمهوری اسلامی را به ما ارزانی بخشیدند سلام و درود می فرستم.

۱۳ آبان ماه، روز تجلی ارزش‌ها و صدور پیام انقلاب اسلامی به مظلومان و ستمدیدگان در سراسر جهان، روز مبارزه با زیاده خواهی و ناعدالتی‌ها و روز حضور گسترده و پرشور مردم فهیم و قدرشناس ایران اسلامی در محکومیت توطئه های استکبار جهانی است.

اینجانب ضمن دعوت از عموم امت حزب الله، مومن و خداجوی ایران اسلامی برای حضور در مراسم یوم ا... سیزدهم آبان از مردم شریف و انقلابی استان سمنان می خواهم که همواره روحیه حقیقت جویی، ظلم ستیزی و عدالت طلبی و مبارزه با استکبار را در دل و جان خود بیدار نگه داشته و در پرتو رهنمود های رهبر معظم انقلاب و توصیه های رئیس محترم جمهور در ترویج گفتمان استکبار ستیزی، عدالت محوری به منظور تحقق صلح و زیستن در دنیایی سرشار از نشاط و امید و عاری از جنگ و خشونت تلاش و کوشش نمایید.

از خداوند متعال برای همگان به ویژه جامعه جوان و نوجوان استان سمنان، موفقیت و بهروزی مسألت می نمایم و امیدوارم که حرکات هوشمندانه این عزیزان گام موثری در راستای به ثمر نشستن اهداف نظام بوده و روز به روز بر استقلال علمی و صنعتی این مرز و بوم بیفزاید.