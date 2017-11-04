به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح‌ورزی در نشستی با اشاره به گردآوری اطلاعات پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری لرستان اظهار داشت: اتاق بازرگانی لرستان این فرآیند را در دو طرح ویژه و مجزا به انجام می‌رساند، تا هم اعضای اتاق و هم سایر واحدهای اقتصادی استان اطلاعات طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری خود را ارائه نمایند و در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر بنا داریم اطلاعات جامع و کاملی از محصولات واحدهای تولیدی و خدماتی لرستان برای ارائه به بازرگانان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تهیه کنیم که این امر باعث شفافیت می‌شود و فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در همین زمینه با دعوت اتاق بازرگانی خرم آباد، مسئول صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه و مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بورسیران به لرستان سفر کرد، بیان داشت: در جلسات مختلفی که با حضور این کارشناس برگزار شد، پیرامون بازار سرمایه، چگونگی سرمایه‌گذاری، روش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک (SME) از بازار سرمایه، پذیرش واحدها در بازارهای مختلف و جمع‌آوری و بررسی طرح‌های گوناگون سرمایه‌گذاری در استان بحث‌های مفیدی صورت گرفت.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: جزئیات طرح‌های مذکور به زودی از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی و دفتر کمک به جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی به اطلاع خواهد رسید.