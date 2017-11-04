به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود وزیری یزدی صبح شنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان ماه در بیرجند اظهار داشت: این روز سالگرد سه واقعه تاریخی مهم از جمله تبعید ظالمانه امام خمینی(ره) به ترکیه، حمله دژخیمان پهلوی به دانشگاه تهران در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ است.

وی بیان کرد: این سه ضلع سبب پدید آمدن تحول در جامعه ایران شده و همین سه محور می تواند سبب بقای نهضت و تداوم پایداری این خیزش باشد.

امام جمعه سابق کلن آلمان، ضلع نخست این روز بزرگ را امامت و رهبری عنوان کرد و گفت: ولایت فقیه امروز سبب شده نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر منطقه فریاد اسلام خواهی سرداده شود.

تداوم نهضت خونین انقلاب نیازمند تربیت و جذب جوانان اسلامی است

وزیری یزدی با بیان اینکه محور دوم این روز رسیدگی به جوانان است، عنوان داشت: اگر بخواهیم این نهضت خونین و اسلامی زنده بماند باید هر چه بیشتر در مسیر تربیت، تعلیم و جذب جوانان اسلامی گام برداریم.

وی با اشاره به نقش بی بدیل جوانان و نوجوانان در وقایع ۱۳ آبان ماه، بیان داشت: امروز نیز خیلی از جوانان کشور برای دفاع از حرم خیز بر داشته اند و این خیزش و پردازش را استکبار جهانی نمی پسندد.

نماینده سابق مقام معظم رهبری در سوریه اضافه کرد: اما جوانان ایرانی نه تنها از این موضوع نمی هراسند و ذره ای تردید در خود راه نداده اند بلکه سر جوان ایرانی در این راه از تن جدا می شود و بازهم خانواده او متقاضی دفاع از حرم هستند.

سکوی پر هر جامعه ای جوانان هستند

وزیری یزدی با بیان اینکه در هر کشوری که مدیران ارشد بخواهند نقشه ای را پیاده کنند ابتدا رو ی جوانان کار کارشناسی انجام می شود، عنوان داشت: سکوی پرش هر جامعه ای جوانان هستند، اگر این جوان تعلیم داده شود می توان از سکوی موفقیت پرش کرد.

وی با اشاره به اینکه ضلع شوم ۱۳ آبان ماه با تسخیر لانه جاسوسی و فریاد صدای مرگ بر آمریکا برای نخستین بار توسط مردم ایران رقم خورد، بیان داشت: امروز ایران پرچم دار استکبارستیزی در جهان است و هر جا نامی از استکبار ستیزی برده می شود ناخودگاه نام ایران و رهبری تداعی می شود.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه در رأس استکبار آمریکای جنایتکار قرار دارد که لحظه برای طرح توطئه و نقشه برای انقلاب کوتاهی نکرده است، افزود: کسانی که تصور می کنند که شرایط تغییر کرده و آمریکا دست دوستی به سمت ما دراز می کند بدانند که خداوند در قران می فرماید: هرگز دست دوستی به شما نخواهند داد.

پشتوانه مرگ بر آمریکا آیات قرآن است

وزیری یزدی با اشاره به اینکه در قران کریم ۲۵ مرتبه از مرگ و لعن بر آن ها یاد شده است، بیان کرد: پشتوانه مرگ بر آمریکا نه تنها عقل و تجربه بوده بلکه پشتوانه آن آیات وحی مبین است.

وی همچنین به اجرایی شدن قانون کاتسا در آمریکا و اعمال تحریم برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: آمریکا بداند سپاه یعنی سرافرازی، پرچم داری ایمان و انرژی در مبارزه با استکبار و مردم آن را نگین انگشتری خود در برابر استکبار می دانند.

امام جمعه سابق کلن آلمان با بیان اینکه سپاه در هر صحنه بین المللی که حضور یافته بینی امریکا و اسرائیل را به خاک مالیده است، عنوان داشت: بنابراین آن ها حق دارند که نسبت به آن دشمنی داشته باشند اما این مایه افتخار برای ملت ایران و سایر ملت های مسلمان جهان است.

باید سیستم دفاعی کشور را بیش از گذشته ساخت

وزیری یزدی تأکید کرد: باید سیستم دفاعی کشور را بیش از گذشته ساخت و در مقابل آمریکا با تمام قوا ایستاد و بدانید وعده پیروزی الهی قطعی است.

وی با تأکید بر لزوم انتقال اندیشه بسیجی و فرهنگ مقاومت به سایر کشورهای منطقه، بیان داشت: باید از مدافعان حرم و بسیجیان خود بهتر تجلیل کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: علاوه بر این مسئولان باید برای تداوم مسیر انقلاب به سمت گزینش نیروهای متخصص و انقلابی حرکت کنند.

وزیری یزدی همچنین بر لزوم تقویت رویکرد انقلابی در حوزه های علیمه تأکید کرد و افزود: اگر این رویکرد تقویت شود طلاب با بیان مستدل خود بهتر و با هزینه کمتر می توانند راه را بر روی استکبار جهانی ببندند.

وی اضافه کرد: امروز همه ملت ایران نه تنها در مقابل سیاست های سیاه کاخ سفید ساکت نمی نشینند بلکه در جای جای ایران همه هم زبان فریاد مرگ بر آمریکا ادامه دارد و این مردم در مسیر مبارزه با دشمن جنایتکار لحظه ای درنگ و توقف نخواهند داشت.