انتشار لیست حزب "اعتماد ملی" در انتخابات خبرگان رهبری / دیدگاه‌ های خود را در مورد خبرگان به اعضای جدید ارائه خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کروبی در این نشست خبری با انتقاد از ردصلاحیت ‌های صورت گرفته در انتخابات خبرگان اظهار داشت: این ردصلاحیت ‌ها باعث شده که رقابت در انتخابات خبرگان در برخی از استان‌ ها وجود نداشته باشد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: در مجلس خبرگان باید 86 نفر حضور داشته باشند؛ شورای نگهبان در ابتدا 144 نفر را تایید کردند،بعد از آن نیز 5 نفر دیگر را نیز تایید کردند. در مجموع در این انتخابات 149 نفر تایید صلاحیت شده‌ اند که اگر دقت کنیم مشاهده می ‌کنیم که افراد تایید شده دو برابر نیز نیستند.

وی با انتقاد از رد صلاحیت برخی از کاندیداهای حزب اعتماد ملی، از ردصلاحیت مجید انصاری در تهران، ارسنجانی در فارس و عباسی در لرستان انتقاد کرد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: ما از شورای نگهبان انتظار داریم که آقایان عباسی، انصاری، ارسنجانی، عرب و خزائلی را تایید صلاحیت کند.

کروبی خاطرنشان کرد: ما وقتی که خبرگان جدید نیز تشکیل شود نامه ‌نگاری خواهیم کرد و دیدگاه‌ های خود را در مورد خبرگان نیز به اعضای جدید این مجلس ارایه خواهیم داد.

کروبی اسامی لیست تهران این حزب را برای انتخابات خبرگان را چنین معرفی کرد: هاشمی رفسنجانی، مشکینی، محمد محمدی گیلانی، محسن قمی، هاشم‌زاده هریسی، محسن اسماعیلی، باقری کنی، محسن خرازی، محسن موسوی تبریزی، هاشم بطحایی، امین سبزواری، هادوی، قائم‌مقامی، کازرونی، حسن روحانی و فاضل گلپایگانی

وی با اشاره به لیست حزب اعتماد ملی برای مجلس خبرگان در تهران و اختلاف آن با لیست "جامعتین" گفت: در تهران 16 نفر باید در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و ما یک لیست 16 نفره تهیه کرده‌ایم که حدود 7 تن از آن‌ها با لیست جامعتین دارای شباهت ‌هایی است ولی اکثریت آن‌ها از چهره‌ هایی هستند که در لیست جامعتین حضور ندارند.

کروبی اسامی لیست تهران این حزب را برای انتخابات خبرگان را چنین معرفی کرد: هاشمی رفسنجانی، مشکینی، محمد محمدی گیلانی، محسن قمی، هاشم‌زاده هریسی، محسن اسماعیلی، باقری کنی، محسن خرازی، محسن موسوی تبریزی، هاشم بطحایی، امین سبزواری، هادوی، قائم‌مقامی، کازرونی، حسن روحانی و فاضل گلپایگانی.

وی تاکید کرد: در این لیست ترتیب و اولویت هنوز رعایت نشده و در آینده‌ نزدیک، ترتیب اسامی اعلام خواهد شد.

کروبی در بخش دیگری از سخنانش به لیست حزب اعتماد ملی در استان‌هایی که احتیاج به دو نفر کاندیدا دارد، اشاره کرد و گفت: محمدی تاکندی و باریک ‌بین از استان قزوین، محسنی گرگانی و میرمحمدی از استان مرکزی، مجتهدی و شیخ‌ الاسلام از استان کردستان - که هردو اهل سنت هستند - زرندی و نریمانی از کرمانشاه، علی رازینی و قیاس ‌الدین محمدی از همدان، امینیان، قربانی، محفوظی و سیدعلی اشکوری از گیلان.

وی هم‌چنین به لیست حزب اعتماد ملی در استان ‌هایی که به یک نفر کاندیدا احتیاج دارند، اشاره کرد و گفت: آقای محمدی که در حال حاضر عضو فعلی مجلس خبرگان نیز هستند از استان ایلام،سید محمد سجادی اصفهانی از خراسان شمالی، ربانی از خراسان جنوبی، حسینی بوشهری از بوشهر، ناصری از چهارمحال و بختیاری، شاهچراغی از سمنان، آیت‌ الله ملک ‌حسینی از کهگیلویه و بویراحمد، صدر طباطبایی از یزد، عاملی و موسوی ننه‌ کران از اردبیل.

دبیرکل حزب اعتماد ملی در ادامه این نشست خبری به کاندیداهای این تشکل در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: یکی از کاندیداهای ما آقای سلیمانی هستند که شیعه هستند و قرار است یک برادر اهل سنت برای این استان انتخاب کنیم.

کروبی گفت: لیست ما در 17 استان کامل است و لیست استان‌های دیگر را در آینده اعلام خواهیم کرد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس سابق مجلس ششم گفت: در سال 61 که خبرگان رهبری اول تشکیل شد، وزنه‌های علمی زیادی و چند تن از مراجع تقلید در آن حضور داشتند. انتظار می‌ رود که بعد از 28 سال از گذشت پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه ‌ای فراهم می‌ شد که افراد عالم و مجتهد بیشتری با شور و اشتیاق بیشتری در انتخابات شرکت می‌ کردند ولی به دلیل بعضی از محدودیت‌ ها این امر محقق نشده است.

وی ادامه داد: من ضمن احترام به تمام کسانی که اکنون در مجلس خبرگان حضور دارند، معتقدم که باید خبرگان در آینده قوی‌تر و نیرومندتر باشد و محدودیت‌ هایی که وجود دارد از بین برود.

کروبی اظهار داشت: بارها در ارتباط با مجلس خبرگان حرف ‌هایی زده و مکاتبه کرده و خواسته‌ های خود را اعلام کرده ‌ام و همانطور که گفتم ،حرف ‌های خود را به خبرگان آتی نیز خواهم گفت و به آنها نامه خواهم نوشت.