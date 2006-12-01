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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۶

همایش ایدز در دانشگاه هنر برگزار می شود

همایش آشنایی با بیماری ایدز همزمان با روز جهانی مقابله با ایدز در دانشگاه هنر کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این همایش با هدف آشنایی قشر دانشجو با معضلات و مسائل ایدز و به منظور روشنگری در زمینه های عوامل و علل ابتلا به این بیماری برگزار می شود.

در همایش مذکور چهار فیلم کوتاه با موضوع ایدز به نمایش در می آید و کارشناسان علوم روانشناسی به سئوالات دانشجویان در این خصوص پاسخ می دهند.

در این مراسم فیلم های سایه به نویسندگی و کارگردانی شاهرخ دلکو، در همین نزدیکی به کارگردانی و نویسندگی محمدعلی چنگیزپو، ستاره به نویسندگی و کارگردانی دلاور دوستانیان و ایدز به کارگردانی و نویسندگی سعید ابوطالب به نمایش در می آید.

در این فیلم ها جمعی از بازیگران سوپر استار سینمای کشور و تعدادی از بیماران مبتلا به ایدز ایفای نقش می کنند. این همایش دو روزه، 13 و 14 آذر ماه جاری در سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر کرج برگزار می شود.

کد مطلب 413415

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