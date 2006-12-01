همایش ایدز در دانشگاه هنر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این همایش با هدف آشنایی قشر دانشجو با معضلات و مسائل ایدز و به منظور روشنگری در زمینه های عوامل و علل ابتلا به این بیماری برگزار می شود.

در همایش مذکور چهار فیلم کوتاه با موضوع ایدز به نمایش در می آید و کارشناسان علوم روانشناسی به سئوالات دانشجویان در این خصوص پاسخ می دهند.

در این مراسم فیلم های سایه به نویسندگی و کارگردانی شاهرخ دلکو، در همین نزدیکی به کارگردانی و نویسندگی محمدعلی چنگیزپو، ستاره به نویسندگی و کارگردانی دلاور دوستانیان و ایدز به کارگردانی و نویسندگی سعید ابوطالب به نمایش در می آید.

در این فیلم ها جمعی از بازیگران سوپر استار سینمای کشور و تعدادی از بیماران مبتلا به ایدز ایفای نقش می کنند. این همایش دو روزه، 13 و 14 آذر ماه جاری در سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر کرج برگزار می شود.