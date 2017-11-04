اعطای رسمی میزبانی مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون دو و میدانی آسیا طی نامه ای میزبانی هشتمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا (۲۰۱۸) را به فدراسیون دو و میدانی ایران اعطا کرد. در این نامه "موریس نیکولاس" دبیرکل کنفدراسیون دو و میدانی آسیا ضمن اعلام اعطای رسمی میزبانی این دوره از مسابقات از مجید کیهانی، رئیس فدراسیون دو و میدانی به پاس تلاش برای دریافت میزبانی قدردانی کرد.

هشتمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا (۲۰۱۸) به میزبانی ایران طی روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.