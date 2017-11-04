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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

اعطای رسمی میزبانی مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا به ایران

اعطای رسمی میزبانی مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا به ایران

دبیرکل کنفدراسیون دوومیدانی آسیا طی نامه‌ای به صورت رسمی میزبانی مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا ۲۰۱۸ را به ایران اعطا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون دو و میدانی آسیا طی نامه ای میزبانی هشتمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا (۲۰۱۸) را به فدراسیون دو و میدانی ایران اعطا کرد. در این نامه "موریس نیکولاس" دبیرکل کنفدراسیون دو و میدانی آسیا ضمن اعلام اعطای رسمی میزبانی این دوره از مسابقات از مجید کیهانی، رئیس فدراسیون دو و میدانی به پاس تلاش برای دریافت میزبانی قدردانی کرد.

هشتمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا (۲۰۱۸) به میزبانی ایران طی روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4134159

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