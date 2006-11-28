مردم عربستان از جاذبه های گردشگری ایران اطلاعی ندارند / جاذبه های ایران باید با تبلیغات مناسب به سعودی ها معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن الشیح آل احسان در جمع خبرنگاران افزود: سفر مردم عربستان سعودی به ایران صرفا یک سفر تشریفاتی نیست بلکه بدلیل ارتباط عمیق فرهنگی و تاریخی که میان این دو کشور وجود دارد صورت می گیرد .

وی افزود: خبرنگاران سعودی نیز به دلیل اطلاع رسانی و تبلیغ به ایران آمده اند و پس از بازگشت به طور حتم جاذبه های بی شمار ایران را به مردم عربستان معرفی خواهند کرد و این امر باعث حضور گردشگران عرب خواهد شد .

معاون وزیر ارتباطات عربستان سعودی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب از ایران در میان درآمد بالای صنعت گردشگری عربستان ، گردشگران ایرانی جایی نداشته اند و علی رغم ارتباط و همکاری میان دو ملت ، مردم یکدیگر را خوب نمی شناسند .

آل احسان گفت: بنابراین باید برنامه ریزی و راهکارهای مناسبی برای شناخت مردم کشورها از یکدیگر تدوین کنیم همچنین با افزایش پروازها زمینه حضور گردشگران ایرانی را در تمامی شهرهای عربستان فراهم نمائیم.

وی در خصوص وجود آب گرم درشهرستان سرعین افزود: سالانه یک و نیم میلیون از مردم عربستان برای استفاده از آب گرم به کشورهای مختلف می روند در صورتیکه می توان با برنامه ریزی درست اقدامی در جهت استفاده این افراد از آب گرم سرعین ایران انجام شود .

محمد زاده ، رایزن سیاسی سفارت ایران در عربستان نیز در این نشست خبری افزود: با ید بتوانیم با برنامه ریزیهای مناسب سهمی از بازار گردشگری عربستان که براساس آمارهای رسمی سالانه 7 میلیارد دلار و غیر رسمی سالانه 11 میلیارد دلار است داشته باشیم .

وی گفت: سالانه 600 هزار زائر ایرانی به عربستان سفر می کنند در حالیکه تعداد گردشگران عربستان به کشور ما بسیار اندک است به همین دلیل باید با اقدامی درست تعادل و توازن در روابط تجاری میان در کشور ایجاد کنیم.