انتقاد از کمبود نیروی متخصص در مراکز مشاوره تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد ، دکتر خشایار وطن خواه در همایش سراسری سرپرستان مراکز مشاوره سازمان تامین اجتماعی در مشهد ، تصریح کرد: انتظار داریم مشکلات و کمبودهای مراکز مشاوره حل و جایگاه آن در خود سازمان تامین اجتماعی مشخص شود تا پس از آن انتظار خدمات رسانی مطلوب را از آن داشته باشند. تا کنون واحدهای مراجعه به مراکز مشاوره تفکیک نشده اند که امیدواریم با اصلاح تشکیلات ، این تفکیک اعمال شود.

وی خواستار تهیه شناسنامه تمامی مراکز مشاوره از حیث فضا ، تجهیزات نیروی انسانی و نیازها شد و گفت: مشاوران باید علم و دانش و تخصص لازم پاسخگویی به سئوالات و مراجعه کنندگان را داشته باشند.

این مسئول ، تعداد کل مراکز مشاوره سازمان تامین اجتماعی را 210 واحد عنوان کرد و افزود: 235 مشاور در این مراکز فعالیت می کنند که 43 درصد آنان دیپلم ، 16 درصد فوق دیپلم و 41 درصد دارای تحصیلات لیسانس هستند.

سرپرست مراکز مشاوره سازمان تامین اجتماعی گفت: در 6 ماه نخست امسال 28 درصد تماس گیرندگان با مراکز 142 مشاوره سازمان تامین اجتماعی از پرداخت حق بیمه ، 32 درصد از نحوه صدور دفترچه بیمه و 21 درصد نسبت به جمع آوری سوابق بیمه ای اعتراض داشته اند.

وطن خواه خواستار به کارگیری نیروی متخصص و تامین الزامات ، اصلاح ساختار تشکیلاتی و برقراری تعامل مناسب با سطوح صف و ستاد و الزام واحدها در توجه به دستورات مراکز مشاوره شد.