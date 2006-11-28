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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۰

/ انتشار گزارش یونسکو درخصوص وضعیت دانشجویان بین المللی /

اختصاص بیشترین سهم دانشجویان بین المللی به کشورهای آفریقایی / چین و کشورهای آفریقایی و عربی صاحب پرجنب و جوش ترین داوطلبان دانشگاهی جهان

اختصاص بیشترین سهم دانشجویان بین المللی به کشورهای آفریقایی / چین و کشورهای آفریقایی و عربی صاحب پرجنب و جوش ترین داوطلبان دانشگاهی جهان

برپایه تازه ترین گزارش سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل، در سال های اخیر شمار دانشجویان بین المللی با رشدی 41 درصدی از 75/1 میلیون تن به 5/2 میلیون دانشجو رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونسکو در این گزارش افزود: در این میان دانشجویان آفریقایی به ویژه دانشجویان نواحی خشک این قاره که به دنبال ادامه تحصیلات دانشگاهی هستند، بیشترین سهم از شمار دانشجویان بین المللی را به خود اختصاص داده اند.

یونسکو در این گزارش آورده است که از هر 16 دانشجوی آفریقایی یک نفر در دانشگاه های خارجی تحصیل می کند. در نقطه مقابل تنها یک دانشجو از هر 250 دانشجوی آمریکای شمالی برای ادامه تحصیل به دانشگاه های خارجی می روند.

براساس آمار ارایه شده از سوی انستیتو آمار یونسکو، این گروه از دانشجویان آخرین رتبه مربوط به دانشجویان بین المللی را به خود اختصاص داده اند. این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده از بیش از 200 کشور جهان تهیه شده است.

یونسکو می افزاید: طی سال های 1999 تا 2004 شمار دانشجویان بین المللی 41 درصد افزایش یافته است. این گزارش همچنین بر این نکته تاکید دارد که جنب و جوش اصلی در نسل سوم داوطلبان علوم دانشگاهی جهان به آفریقا، کشورهای عربی و چین باز می گردد.

چین در زمینه اعزام دانشجویان بین المللی به آمریکا، ژاپن و انگلیس رتبه نخست را در اختیار دارد. این کشور سهم 14 درصدی از کل دانشجویان بین المللی جهان را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 413427

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