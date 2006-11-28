اختصاص بیشترین سهم دانشجویان بین المللی به کشورهای آفریقایی / چین و کشورهای آفریقایی و عربی صاحب پرجنب و جوش ترین داوطلبان دانشگاهی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، یونسکو در این گزارش افزود: در این میان دانشجویان آفریقایی به ویژه دانشجویان نواحی خشک این قاره که به دنبال ادامه تحصیلات دانشگاهی هستند، بیشترین سهم از شمار دانشجویان بین المللی را به خود اختصاص داده اند.

یونسکو در این گزارش آورده است که از هر 16 دانشجوی آفریقایی یک نفر در دانشگاه های خارجی تحصیل می کند. در نقطه مقابل تنها یک دانشجو از هر 250 دانشجوی آمریکای شمالی برای ادامه تحصیل به دانشگاه های خارجی می روند.

براساس آمار ارایه شده از سوی انستیتو آمار یونسکو، این گروه از دانشجویان آخرین رتبه مربوط به دانشجویان بین المللی را به خود اختصاص داده اند. این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده از بیش از 200 کشور جهان تهیه شده است.

یونسکو می افزاید: طی سال های 1999 تا 2004 شمار دانشجویان بین المللی 41 درصد افزایش یافته است. این گزارش همچنین بر این نکته تاکید دارد که جنب و جوش اصلی در نسل سوم داوطلبان علوم دانشگاهی جهان به آفریقا، کشورهای عربی و چین باز می گردد.

چین در زمینه اعزام دانشجویان بین المللی به آمریکا، ژاپن و انگلیس رتبه نخست را در اختیار دارد. این کشور سهم 14 درصدی از کل دانشجویان بین المللی جهان را به خود اختصاص داده است.