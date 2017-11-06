گروه پزشکان بدون مرز کار خود را در مسیر پیاده روی اربعین شروع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه پزشکان بدون مرزِ «طبیب مسیر» برای سومین سال کار خود را در مسیر پیاده روی اربعین آغاز کردند. این گروه بر خلاف سایر پزشکان نهادهای درمانی در چادرهای خود ساکن نیستند و در حین پیاده روی به درمان زائرین می‌پردازند.

گروه پزشکان بدون مرز سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ نفر را درمان کردند. این گروه از یک تیم ۸۶ نفره تشکیل شده است که پزشکان ایرانی و چند عضو از کشور های تایلند، ساحل عاج و... در آن حضور دارند.

گفته می شود هر پزشک در مسیر پیاده روی علاوه بر وسایل شخصی، حدود ۱۰ کیلوگرم دارو حمل می‌کند و به دلیل فواصل زیاد بین درمانگاه‌ها، میزان رجوع به این افراد بسیار زیاد است.

تا پیش از امسال این گروه جهادی پزشکان بدون مرز در پیاده روی «مارش میرا» که مربوط به کشتار مسلمانان بوسنی است نیز شرکت کرده است.

گروه پزشکان بدون مرز یک گروه جهادی در حوزه پزشکی است که با هدف امدادرسانی به مردم بیمار و مصدوم در پیاده روی اربعین و در طول مسیر تشکیل شده و در حال گسترش فعالیت های خود هستند.