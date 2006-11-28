پیشنهاد جدید ایران برای برقراری امنیت اقتصادی و آرامش در دنیا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کیش، پرویز داوودی که در سومین نمایشگاه بینالمللی هوایی خلیج فارس سخن میگفت، افزود: ایران با رهنمودهای دین مبین اسلام، مقام معظم رهبری و انقلاب چهار اصل محوری عدالت، خدمت، مهروزی و رشد تولید و توسعه را مورد توجه قرار داده است.
وی معتقد است دنیا نیز برای ایجاد رشد و توسعه پایدار و مداوم باید این چهار اصل مهم را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهوری از کشورهای مختلف جهان خواست برای رفع چالشهای موجود در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و در نهایت فرهنگی توجه به بحث مردم و محرومین را مورد توجه قرار دهند وگرنه رشد و توسعه آنها به تعویق خواهد افتاد و کارآیی صنایع نیز کاهش مییابد.
داوودی توجه به آگاهیهای مردم را در شرایط فعلی ضروری دانست و اظهارداشت: آگاهیهای مردم همراه با رشد تکنولوژی در صنایع حرکت می کند و دنیا باید به این موضوع پی ببرد.
وی این راهکار را تنها داخلی ندانست و آنرا بین المللی و فکری جدید عنوان کرد که نتیجه آن نیز برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در مناطق مختلف جهان است.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: برهمین اساس، امنیت سرمایهگذاری و رشد تولید در این چارچوب محقق میشود.
داوودی توجه به مناطق محروم و بالا بردن قدرت خرید اقشار پایین جامعه را از بارزههای شاخص دولت نهم دانست و گفت : در کنار این مسئله، تشویق سرمایهگذاری برای ایجاد بازار جدید نیز دنبال میشود.
وی توضیح داد: البته در بعد رشد تولید و افزایش سرمایهگذاری به خصوص در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی تحرکات جدیدی آغاز شده است بهطوری که میزان قرارداد شرکتهای دخلی در یک سال گذشته در این بخش بیش از 1.5 برابر 12 سال گذشته بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری تسهیل و اصلاح برخی قوانین برای جذب سرمایهگذاری را از دیگر برنامههای دولت عنوان کرد و در ادامه تشکیل کمیته دائمی برای رفع مشکلات سرمایهگذاری داخلی و خارجی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تاکنون بهمنظور برقراری امنیت اقتصادی و رفع مشکلات سرمایهگذاران از جمله رفع مشکلات مالی و اعتباری آنان تمهیدات زیادی اندیشیده است.
به گفته وی، ابلاغ اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری نیز زمینههای لازم برای حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصاد را فراهم کرده و دولت نهم نیز بهطور جدی به دنبال عملیاتی کردن این ابلاغیه است.
داوودی مهیا کردن شرایطی برای ورود کارآفرینان به عرصه اقتصاد در راستای اصل 44 قانون اساسی را از وظایف دولت نهم دانست و گفت : پروسه ایجاد ثروت و رشد تولید در این شرایط است که محقق میشود.
معاون اول رئیس جمهوری گسترش همکاریها با کشورهای همسایه را از دیگر برنامههای دولت نهم عنوان کرد که در دستور کار قرار گرفته است.وی در این خصوص توضیح داد: در مقطع فعلی کشورهای ترکیه و مصر نقطه عطف برای گسترش همکاریهای اقتصادی با ایران آغاز کرده اند.
داوودی در عین حال خاطرنشان کرد: در آسیای میانه نیز سرمایهگذاران ایرانی خیلی خوب عمل کردهاند به نحوی که برخی از آنان حتی هماکنون مشاور روسای جمهور برخی از کشورهای خارجی هستند.
معاون اول رئیس جمهوری خیز علمی و تحول علمی در کشورمان را از افتخارات بزرگ ایران عنوان کرد و اظهارداشت: در عین حال، در حال حاضر با وجود تحریمهای مختلف هر روز شاهد تحول جدید و بی نظیری در صنایع دفاعی کشور هستیم که در رزمایشهای اخیر هم این دستاوردها مورد آزمایش قرار گرفته و عرضه شده است.
داوودی در ادامه گفت: باوجود این که صنعت هوایی در نوک تیز تحریم قرار گرفته اما تاکنون شاهد رشد و توسعه این صنعت با کیفیت بالا بودهایم. وی ابراز امیدواری کرد که روز فرا برسد صنعت هوایی ایران به خودکفایی برسد.
معاون اول رئیس جمهوری در عین حال، از آمادگی کامل دولت برای حمایت از بخشهای هوایی نظامی، دفاعی و غیر نظامی خبر داد و برگزاری نمایشگاه بین المللی هوایی خلیج فارس(ایرشو) را امیدوار کننده دانست و با اشاره به هفته بسیج گفت: نحوه فعالیت فعالان صنعت هوایی نیز ناشی از روحیه بسیجی است.
وی در پایان خواستار ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت شد و ابراز امیدواری کرد که این ارتباط با قوت گسترش یابد.
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