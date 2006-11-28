شناگران ایران به سه مدال دیگر دست یافتند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، در ادامه مسابقات شنای معلولین آسیا در کوالالامپور، ظهر امروز به وقت تهران وحید کشتکار در 100 متر پروانه در کلاس S12 با رکورد 1 دقیقه و 16 ثانیه و 77 صدم ثانیه به مدال برنز دست یافت . در این رشته ورزشکارانی از تایلند و ژاپن اول ودوم شدند.

کشتکار در دیگر مسابقه خود دررشته 50 پروانه در کلاس S12 با رکورد 30 ثانیه و 75 صدم ثانیه مدال برنز گرفت. در این رشته ورزشکاری از تایلند مدال طلا و شناگر کشور میزبان مدال نقره دریافت کرد.

غلامحسین صاحب کار دیگر شناگر تیم ملی ایران نیز در این روز موفق شد کاروان ایران را صاحب یک گردن آویز برنزنماید. صاحب کار در رشته 50 متر آزد کلاس F12 بعد از ورزشکارانی از مالزی و هند ایستاد.