گازرسانی به شهرهای نوسود و نودشه تا اسفند سال آینده به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز شنبه در دیدار با فرماندار شهرستان پاوه اظهار داشت: شهدا ناظر بر عملکرد همه ی ما مدیران هستند و امنیت امروز کشور مرهون خون شهداست.

استاندار کرمانشاه در ادامه افزود: اگر مصوبات جلسات اداری محقق و اجرایی نشوند، باعث دلسردی مردم از دولت می‌شود لذا مدیران باید به وعده های خود عمل کنند. هرچقدر پروژه ها در عین حفظ کیفیت کار، سریعتر به بهره برداری برسند اعتماد مردم به دولت بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد: باید برای توسعه استان از همه ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم.

بازوند با تاکید بر اینکه گازرسانی به شهرهای نوسود و نودشه باید تا اسفند سال آینده به اتمام برسد، گفت: برای حفظ جمعیت مرزنشینان باید برای آنها در منطقه زندگی شان ای خدمات مناسب ارائه کنیم.

وی خطاب به فرماندار پاوه گفت: فرماندار پاوه ظرف مدت بیست روز مستندات و دلایل فنی و کارشناسی را درخصوص نحوه احداث کمربندی برای شهر پاوه، با درنظر داشتن مطالعات اجتماعی و منافع مردم ارائه‌ نماید.

بازوند گفت: شرکت آب منطقه ای ظرف ده روز برنامه زمانبندی شده خود را برای اتمام و بهره برداری پروژه تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و خط آبرسانی شهر پاوه ارائه نماید.