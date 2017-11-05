به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی شامگاه گذشته در سخنانی به امکانات ایجاد شده و نصب تجهیزات «وای فای» با هماهنگی شرکت های عراقی در مسیر نجف تا کربلا درسال گذشته اشاره کرد و یادآورشد: متاسفانه در سال گذشته هیئت اتصالات عراق وارد عمل شده و با حضور نیروهای امنیتی این اتصالات را جمع آوری و قطع کردند.

وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات با اشاره به توسعه این امکانات در امسال، مذاکرات و مثبت بودن نظر وزیر ارتباطات عراق و حتی بیان این مورد در حاشیه دیدار حیدر العبادی با رئیس جمهورکشورمان، افزود: متاسفانه دولت عراق در راه اندازی وای فای در بین مسیر به دلیل شکایت اپراتورهای این کشور موفق به ارائه سرویس و راه اندازی این خدمات نشده تا حداقل حجمی از ارتباطات را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه توافقنامه ای مکتوب با وزارت ارتباطات عراق نیز صورت گرفته و این وزارتخانه نیز تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن آن انجام داده است، گفت: طبیعتا بخشی از اقدامات در اختیار شرکت اتصالات عراق بوده که این شرکت نیز زیر مجموعه وزارت ارتباطات عراق نیست.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به جلسه ای با اپراتورهای عراقی، تصریح کرد: قرار بود این اپراتورها به صورت ویژه در شهر کربلا اقداماتی صورت دهند که براساس گزارشات ظرفیت این شهر دوبرابر شده است.

به صرفه نبودن سرمایه گذاری برای توسعه امکانات در مسیر نجف به کربلا

وی با بیان اینکه متاسفانه در خصوص مسیر نجف به کربلا این سرمایه گذاری صورت نگرفته و توسعه چندانی نسبت به سال گذشته را شاهد نیستیم، یادآورشد: علت این کار نیز مشخص بوده زیرا چنین سرمایه گذاری برای این شرکت ها صرفه اقتصادی ندارد.

وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات بیان کرد: یکی از درخواست های ما از دولت عراق در این چارچوب این موضوع بود چراکه با توجه به سرمایه گذاری نکردن در ساعاتی از غروب، ارتباطات قابل استفاده نبود، نصب خدمات وای فای از سوی ما می تواند حداقل ارتباطاتی به وجود آورد.

وی با بیان اینکه نصب دکل ارتباطی و «بی تی اس» برای ایجاد ارتباطات در این مسیر برای هرکدام از این ایستگاه ها حدود یک میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، افزود: این اقدام برای این سیل جمعیت دراین مسیر با محدودیت زمانی ۲۰ روزه برای شرکت ها توجیه اقتصادی ندارد.

به گفته این مسئول مشارکت اپراتورهای ایرانی در زمینه نصب «وای فای» و عام المنفعه بودن این اقدامات در مسیر نجف به کربلا یکی از درخواست ها از مقامات عراقی بوده که طبیعتا دولت عراق براساس اختیارات خود و مصلحت اندیشی در این حوزه همکاری های لازم را نداشت.