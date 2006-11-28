کره شمالی برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، کیم کی گاوان صبح امروز پس از ورود به پکن مستقیما وارد گفتگو با کریستوفرهیل و وو دائوی نمایندگان آمریکا و چین در مذاکرات شش جانبه شد .



از سویی ، نمایندگان ارشد کشورهای کره جنوبی و ژاپن نیز در پکن حضوردارند تا تاریخ قطعی ازسرگیری مذاکرات شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره را تعیین کنند .



مذاکره کننده ارشد کره شمالی صبح امروز در بدو ورود به پکن در جمع خبرنگاران گفت : کشورش درهر زمان آماده باز گشت به مذاکرات شش جانبه است .



وی خاطر نشان کرد : پیونگ یانگ از ورود به باشگاه هسته ای جهان به عنوان اهرم فشار استفاده خواهد ک رد .



کیم همچنین با اشاره به آزمایش هسته ای 9 اکتبر بیان داشت : ما تدابیر تدافعی را علیه تحریمهای اعمال شده روی خود از طریق آزمایش هسته ای اتخاذ کرده ایم. ما به این جایگاه دست یافته ایم و می توانیم هم اکنون در یک سطح مساوی و برابر گفتگو گنیم .



وی همچنین بیان داشت : ما در هر زمان آماده برگزاری مذاکرات از نقطه نظر یک کشورهسته ای هستیم .



پیونگ یانگ 31 اکتبر با اعلام اصولی موافقت خود برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه اعلام کرد . این امر در پی نشست سری در پکن بین کریستوفرهیل ، کیم و وو دائوی محقق شد .

کریستوفرهیل روزگذشته در بدو ورود به پکن ابراز امیدواری کرد که هفته جاری درباره از سرگیری کامل مذاکرات پیشرفتهایی حاصل شود .



وی پیشتر پیش بینی کرده بود که مذاکرات شش جانبه اواسط ماه دسامبراز سرگرفته شود .



بنابراین گزارش ، وزارت امورخارجه چین و سفارت آمریکا در پکن تایید کردند که هیل و کیم امروز به طور مستقیم با هم دیدار و گفتگو کردند و انتظار می رود که این گفتگوها بعدازظهر امروز ادامه یابد .



کریستفرهیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه روزگذشته با کنیچیرو ساسائه نماینده ژاپن دیدار کرد . صبح امروز نیز هیل به طور جداگانه با چون یونگ وو نماینده کره جنوبی و نماینده چین دیدار کرد .



وی شب گذشته نشستهایی دو جانبه و جداگانه با نمایندگان کره جنوبی و ژاپن برگزار کرد .