دستگاههای امنیتی لبنان: تلاشی برای ترور حریری رخ نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دستگاه های امنیتی لبنانی اخبار منتشر شده درباره تلاش برای ترور سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را مردود اعلام کردند.

این در حالی است که شبکه «العربیه» به نقل از منابعی ادعا کرده بود که ترور «سعد الحریری» نخست‌وزیر مستعفی لبنان در بیروت، در چند روز گذشته خنثی شده است.

بر اساس ادعای شبکه العربیه؛ زمانی که هواپیمای الحریری قصد حرکت داشته برج‌های مراقبت از کار افتاده است!

سعد الحریری امروز در بیانیه استعفای خود اعلام کرد شرایط کنونی لبنان به زمان قبل از ترور پدر وی «رفیق الحریری» شباهت بسیاری دارد و عده‌ای قصد ترور او را دارند.