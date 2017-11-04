به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی عصر شنبه درکارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل با انتقاد از وضعیت بیکاری در استان اردبیل تصریح کرد: نرخ بیکاری استان اردبیل به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وی با تاکید به تعریف بسته سرمایه گذاری در ادارات استان، افزود: ما نیازمند سند توسعه اشتغال هستیم تا تجمیعی از فعالیت‌ها و برنامه‌ها داشته باشیم و یا حداقل قرارداد روان‌شناختی برای وضعیت اشتغال داشته باشیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید به اینکه دیدگاه مسئولان کشوری توسعه اشتغال بخش روستایی است، ادامه داد: از هم اینک می‌بایست برنامه جامعی داشته باشیم تا در ادامه تسهیلات دریافتی برای مواردی به غیر از اشتغال صرف نشود.

فیضی به مشکلات اشتغال‌زایی نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد نیز اشاره و تصریح کرد: انتظار می‌رود در امر اشتغال ادارات از ارائه آمارهایی با وضعیت گل‌وبلبل اجتناب کنند.

وی با بیان اینکه برای شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری دارند، برنامه حمایتی تدوین شده است، اضافه کرد: این برنامه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت اجرا می‌شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در واقع سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت موظف است بعد از شناسایی و طبقه‌بندی مناطق محروم بودجه‌ای در کنار بودجه سالانه برای توسعه اشتغال در نظر بگیرد.

فیضی افزود: علاوه بر این در این طرح سرمایه‌گذاران از معافیت‌های مالیاتی معادل مناطق آزاد بهره‌مند می شوند که لازم است تحقق این طرح در استان به صورت جدی دنبال شود.