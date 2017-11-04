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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۹

جنگنده‌های ترکیه به ۳۶ مقر «پ‌ک‌ک» در شمال عراق حمله کردند

جنگنده‌های ترکیه به ۳۶ مقر «پ‌ک‌ک» در شمال عراق حمله کردند

جنگنده‌های ترکیه با بمباران ۳۶ هدف در شمال عراق، تمام پناهگاه ها، انبارهای سلاح و مهمات گروه تروریستی «پ‌ک‌ک» را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریّت، جنگنده های ارتش ترکیه در 2 روز اخیر با بمباران ۳۶ نقطه در شمال عراق، تمام نقاط متعلق به گروهک تروریستی «پ‌ک‌ک» در مناطق «زاپ» (Zap)، «قندیل» (Qandil)، «خاکورک» (Hakurk)، «سینات- هفتانین» (Sinat-Haftanin)، «گارا» (Gara)، «باسیان» (Basyan)، «آواشین» (Avaşin) و «متینا» (Metina) را به طور کامل منهدم کردند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در بمباران هوایی مذکور، تمام پناهگاه ها، انبار سلاح و مهمات گروه تروریستی «پ‌ک‌ک» منهدم شد.

بر اساس اعلام استاندار استان شیرناک در جنوب شرقی ترکیه، حملات مذکور علیه این گروهک تروریستی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4134649

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