به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریّت، جنگنده های ارتش ترکیه در 2 روز اخیر با بمباران ۳۶ نقطه در شمال عراق، تمام نقاط متعلق به گروهک تروریستی «پ‌ک‌ک» در مناطق «زاپ» (Zap)، «قندیل» (Qandil)، «خاکورک» (Hakurk)، «سینات- هفتانین» (Sinat-Haftanin)، «گارا» (Gara)، «باسیان» (Basyan)، «آواشین» (Avaşin) و «متینا» (Metina) را به طور کامل منهدم کردند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در بمباران هوایی مذکور، تمام پناهگاه ها، انبار سلاح و مهمات گروه تروریستی «پ‌ک‌ک» منهدم شد.

بر اساس اعلام استاندار استان شیرناک در جنوب شرقی ترکیه، حملات مذکور علیه این گروهک تروریستی ادامه خواهد داشت.