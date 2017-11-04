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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۱۷

در واکنش به استعفای حریری؛

قاووق: خداوند لبنان را از شر توطئه های سعودی نجات دهد

قاووق: خداوند لبنان را از شر توطئه های سعودی نجات دهد

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان با اشاره به نقش مخرب سعودی ها ضد لبنان، نقش ریاض را فتنه افکنی در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان گفت: مملکت خیر ثبات را هدف قرار داده است و خواهان خیر نیست و به دنبال غرق کردن لبنان در فتنه است.

وی افزود: رژیم سعودی خواهان تغییر نقش و هویت لبنان در قبال مقاومت است تا لبنان بخشی از محور سعودی شود که با اسرائیل سازش می کند و به یمن و بحرین و سوریه تعدی می کند.

قاووق تاکید کرد: عربستان با اعلام هدف قرار دادن مقاومت خود را در موضوع بزرگی گرفتار کرده است موضوعی که آمریکا و اسرائیل ناتوان در آن بوده اند پس عربستان هم ناتوان است.

وی گفت: خداوند لبنان را از شر توطئه های سعودی نجات دهد.

کد مطلب 4134681

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