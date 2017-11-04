قاووق: خداوند لبنان را از شر توطئه های سعودی نجات دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان گفت: مملکت خیر ثبات را هدف قرار داده است و خواهان خیر نیست و به دنبال غرق کردن لبنان در فتنه است.

وی افزود: رژیم سعودی خواهان تغییر نقش و هویت لبنان در قبال مقاومت است تا لبنان بخشی از محور سعودی شود که با اسرائیل سازش می کند و به یمن و بحرین و سوریه تعدی می کند.

قاووق تاکید کرد: عربستان با اعلام هدف قرار دادن مقاومت خود را در موضوع بزرگی گرفتار کرده است موضوعی که آمریکا و اسرائیل ناتوان در آن بوده اند پس عربستان هم ناتوان است.

وی گفت: خداوند لبنان را از شر توطئه های سعودی نجات دهد.