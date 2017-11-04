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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۵۳

جانشین پلیس آگاهی ناجا خبر داد:

حضور گشت‌های نامحسوس پلیس در مسیرهای منتهی به مرزها

حضور گشت‌های نامحسوس پلیس در مسیرهای منتهی به مرزها

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: پلیس با گشت‌های محسوس و نامحسوس در خیابان‌ها و بین مردم و زائران حضور دارد تا مشکلی پیش نیاید.

سردار مسعود منفرد در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی اظهار داشت: این نهاد با تمام توان در صحنه عظیم راهپیمایی اربعین حضور دارد.

وی تصریح کرد: پلیس آگاهی هم بنا بر وظیفه خود در خصوص موضوعات امنیتی و روان سازی نقش دارد تا زائران با آرامش و امنیت از مرزها عبور و مرور داشته باشند.

سردار منفرد افزود: پلیس با گشت های محسوس و نامحسوس در خیابان ها و بین مردم و زائران حضور دارد تا مشکلی در زمینه جیب بری و یا مفقود شدن اشیاء رخ ندهد.

جانشین پلیس آگاهی ناجا افزود: گشت های خودرویی و موتور سوارها در سطح شهر و پارکینگ ها به شکل شبانه روزی حضور دارند تا مشکلی پیش نیاید.

کد مطلب 4134732

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