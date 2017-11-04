مسئولان ارشد خراسان شمالی از حضور یکپارچه مردم قدرانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی، آیتالله حبیبالله مهماننواز نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بجنورد طی پیامی مشترک از حضور یکپارچه اقشار مختلف مردم و مسئولان ولایتمدار خراسان شمالی در راهپیمایی ۱۳ آبان قدرانی کردند.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
صفوف یکپارچه مردم ولایتمدار خراسان شمالی که همصدا و همنوا با آحاد ملت در شهرها و روستاها پرچم مبارزه مستمر با شیطان بزرگ را بار دیگر برافراشته کردند، برگ زرینی دیگری بر کتاب قطور افتخارات ملت ایران اسلامی و استان خراسان شمالی افزود.
مردمان خطه گنجینه فرهنگها و معرفتها، ایران کوچک و نماد وحدت اقوام و مذاهب در این خروش انقلابی اتحاد و انسجام همیشگی خود را در برابر چشم ناظران داخلی و خارجی جلوهگر ساختند و بر عهد و پیمان خود با امام و رهبری و شهدای گرانقدر تأکید دوباره داشتند.
اکنون سالهاست که با حضور شما مردمان غیور و انقلابی، ابهت پوشالی استکبار جهانی نزد جهانیان و ملل آزاده فروریخته است. امروز هم اظهارات نابخردانه سردمداران کاخ سفید بیش از همیشه، عناد و کینه آنان علیه ملت آزادیخواه ایران اسلامی را برای همگان آشکار کرده است اما حضور دشمنشکن شما مردم زمانه شناس، توطئههای آنان برای ایجاد شکاف بین نظام اسلامی و ولینعمتان خود را به شکست کشانید.
بر خود وظیفه میدانیم بابت این حضور حماسی، خدای متعال را سپاس گوییم و همراهی و همدلی مردم با خادمان خود در نظام جمهوری اسلامی را ارج بنهیم.
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