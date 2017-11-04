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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۵۰

در پی راهپیمایی ۱۳ آبان؛

مسئولان ارشد خراسان شمالی از حضور یکپارچه مردم قدرانی کردند

مسئولان ارشد خراسان شمالی از حضور یکپارچه مردم قدرانی کردند

بجنورد- مسئولان ارشد خراسان شمالی با صدور بیانیه‌ای از حضور یکپارچه مردم ولایتمدار خراسان شمالی در راهپیمایی ۱۳ آبان قدرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی، آیت‌الله حبیب‌الله مهمان‌نواز نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بجنورد طی پیامی مشترک از حضور یکپارچه اقشار مختلف مردم و مسئولان ولایتمدار خراسان شمالی در راهپیمایی ۱۳ آبان قدرانی کردند.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

صفوف یکپارچه مردم ولایتمدار خراسان شمالی که هم‌صدا و همنوا با آحاد ملت در شهرها و روستاها پرچم مبارزه مستمر با شیطان بزرگ را بار دیگر برافراشته کردند، برگ زرینی دیگری بر کتاب قطور افتخارات ملت ایران اسلامی و استان خراسان شمالی افزود.

مردمان خطه گنجینه فرهنگ‌ها و معرفت‌ها، ایران کوچک و نماد وحدت اقوام و مذاهب در این خروش انقلابی اتحاد و انسجام همیشگی خود را در برابر چشم ناظران داخلی و خارجی جلوه‌گر ساختند و بر عهد و پیمان خود با امام و رهبری و شهدای گران‌قدر تأکید دوباره داشتند.

اکنون سال‌هاست که با حضور شما مردمان غیور و انقلابی، ابهت پوشالی استکبار جهانی نزد جهانیان و ملل آزاده فروریخته است. امروز هم اظهارات نابخردانه سردمداران کاخ سفید بیش از همیشه، عناد و کینه آنان علیه ملت آزادیخواه ایران اسلامی را برای همگان آشکار کرده است اما حضور دشمن‌شکن شما مردم زمانه شناس، توطئه‌های آنان برای ایجاد شکاف بین نظام اسلامی و ولی‌نعمتان خود را به شکست کشانید.

 بر خود وظیفه می‌دانیم بابت این حضور حماسی، خدای متعال را سپاس گوییم و همراهی و همدلی مردم با خادمان خود در نظام جمهوری اسلامی را ارج بنهیم.

کد مطلب 4134767

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