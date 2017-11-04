حمله به یک سناتور جمهوریخواه آمریکا در منزل شخصی اش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری هیل، دفتر سناتور جمهوریخواه ایالت کنتاکی اعلام کرد که پلیس ایالتی فردی را که به سناتور «رند پال» در منزل شخصی وی در «بولینگ گرین» حمله کرده بود، دستگیر کرده است.

«کلسی کوپر» سخنگوی دفتر سناتور رند پال با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که «این سناتور جمهوریخواه بطور غافلگیرانه ای قربانی یک حمله شده است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «فرد مهاجم دستگیر شد و در حال حاضر پلیس به این موضوع رسیدگی می کند. حال سناتور پال نیز خوب است».

گفتنی است که مدت کوتاهی پس از وقوع این حمله در روز جمعه، دفتر دادستان بخش وارن در ایالت کنتاکی حکم بازداشت فرد مهاجم را صادر کرد.

هم اکنون پلیس در حال انجام تحقیقات پیرامون این حمله است و فرد مهاجم به حمله درجه چهارم که به جراحات سطحی انجامید، متهم شده است.