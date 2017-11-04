دادستان بلژیک: برای بازداشت پیگدمون عجله ای نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، مقامات قضایی بلژیک اعلام کردند عجله ای برای بازداشت «کارلوس پیگدمون» رهبر برکنار شده منطقه خودمختار کاتالونیا که در حال حاضر در این کشور به سر می برد، ندارند.

«اریک فان در سیپت» دادستان کل بلژیک در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال بازداشت پیگدمون در روز یکشنبه گفت: این اتفاق می تواند یکشنبه و یا دوشنبه بیافتد، ما عجله ای برای این کار نداریم چرا که پیگدمون از آمادگی خود برای همکاری خبر داده و نگرانی در مورد فرار وی وجود ندارد.

دادستان کل بلژیک تاکید کرد که اقدام قضایی علیه رهبر برکنار شده کاتالونیا، طبق قوانین انجام می گیرد. این در حالی است که دستگاه قضایی اسپانیا روز جمعه قرار بازداشت بین المللی پیگدمون را صادر کرده است.

پیگدمون روز شنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که حاضر است با یک دستگاه قضایی واقعی همکاری کند. وی این پیام کنایه آمیز را با انتقاد از دستگاه قضایی اسپانیا منتشر و مادرید را متهم به سیاسی کاری کرد.