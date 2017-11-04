  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۰:۳۲

دادستان بلژیک: برای بازداشت پیگدمون عجله ای نداریم

دادستان بلژیک: برای بازداشت پیگدمون عجله ای نداریم

دادستان کل بلژیک اعلام کرد بازداشت رهبر برکنار شده منطقه کاتالونیا اسپانیا، می تواند روز یکشنبه و یا دوشنبه انجام بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، مقامات قضایی بلژیک اعلام کردند عجله ای برای بازداشت «کارلوس پیگدمون» رهبر برکنار شده منطقه خودمختار کاتالونیا که در حال حاضر در این کشور به سر می برد، ندارند.

«اریک فان در سیپت» دادستان کل بلژیک در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال بازداشت پیگدمون در روز یکشنبه گفت: این اتفاق می تواند یکشنبه و یا دوشنبه بیافتد، ما عجله ای برای این کار نداریم چرا که پیگدمون از آمادگی خود برای همکاری خبر داده و نگرانی در مورد فرار وی وجود ندارد.

دادستان کل بلژیک تاکید کرد که اقدام قضایی علیه رهبر برکنار شده کاتالونیا، طبق قوانین انجام می گیرد. این در حالی است که دستگاه قضایی اسپانیا روز جمعه قرار بازداشت بین المللی پیگدمون را صادر کرده است.

پیگدمون روز شنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که حاضر است با یک دستگاه قضایی واقعی همکاری کند. وی این پیام کنایه آمیز را با انتقاد از دستگاه قضایی اسپانیا منتشر و مادرید را متهم به سیاسی کاری کرد.

کد مطلب 4134777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها