به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الاخباریه»، «محمد بن سلمان» ولیعهد و وزیر دفاع عربستان که به تازگی ریاست کمیته عالی مبارزه با فساد را هم برعهده گرفته است از راهبرد و استراتژی خود برای مقابله با مفسدان خبر داد.

وی در گفتگو با شبکه خبری الاخباریه عربستان تأکید کرد: هر فردی که در پرونده های مربوط به فساد دست داشته باشد از مجازات رها نخواهد شد. وی افزود که برای او فرقی نمی کند که این افراد وزیر باشند یا امیر، هر فردی که اتهام او با ادله اثبات شود مورد مجازات قرار می گیرد.

محمد بن سلمان 32 ساله که در طول سه سال گذشته پله های پیشرفت را به سرعت طی کرده است گفت پدرش تغییراتی را در هیأت مقابله با فساد انجام داده زیرا از شیوه کار این هیأت در گذشته راضی نبوده است.

شب گذشته به دستور محمد بن سلمان دهها شاهزاده و وزیر و امیر سابق سعودی به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. ترکی آل الشیخ مشاور دیوان پادشاهی و رئیس هیأت مدیره هیأت ورزش عربستان در صفحه توییتر خود نوشته بود: شب یکشنبه هیچکس نجات پیدا نمی کند.

این اقدام در پی تشکیل کمیته عالی مبارزه با فساد به ریاست محمد بن سلمان صورت گرفته است، وظیفه این کمیته رصد، شناسایی و بازداشت افرادی است که به فساد اقتصادی یا کم کاری در حین انجام وظیفه متهم شده اند. در صورت اثبات اتهام دارایی این افراد به خزانه دولت عربستان ریخته خواهد شد.