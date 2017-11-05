به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر در جمع خبرنگاران در محل حرم حضرت علی(ع) با بیان اینکه این اجتماع مسلمانان زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی(عج) خواهد بود، افزود: همه باید در راستای تقویت حرکت عظیم اربعین تلاش کنیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چندین برابر این مردم هرچند در پیاده روی اربعین حضور ندارند اما دلهایشان با امام حسین(ع) است، ادامه داد: پیاده روی اربعین فرصتی است تا مسلمانان دور هم جمع شوند و بدانند آن چیزی که می‌تواند نخ این تسبیح اجتماعی باشد، ائمه اطهار(ع) هستند.

پژمانفر با تاکید بر اینکه باید بتوانیم از ظرفیت کنار هم قرار گرفتن تمامی مسلمانان و اهل تشیع استفاده کنیم، گفت: باید فاصله‌ ایجاد شده بین مسلمانان را از بین ببریم و نشان دهیم که زبانها، قومیت‌ها و مرزها نمی‌توانند مانعی در برابر همدلی و فضای صمیمی بین مسلمانان باشد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از آیات الهی ظهور جریان اربعین است، اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی زمینه توجه مردم دنیا به اسلام ناب محمدی(ص) فراهم شده است.

پژمانفر افزود: هجمه‌ای که جریان استکبار تحت عنوان اسلام ستیزی و شیعه ستیزی به راه انداخت تا اسلام را بدنام کند، این حضور چند میلیونی مردم توطئه‌ها را خنثی کرد و باید توجه داشت که این مردم بخشی از دوستداران واقعی اسلام و ائمه اطهار(ع) هستند که فرصت حضور در پیاده‌روی اربعین برای آنها فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس از چند روز گذشته در جریان مسائل مربوط به پیاده روی اربعین و موکب‌های برپا شده قرار گرفته‌اند، گفت: بحث‌هایی با دست‌اندرکاران در خصوص نحوه ارائه خدمات بهتر به زائرین داشتیم که در این راستا از برخی توضیحات ارائه شده رضایت‌مندی کاملی داشتیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خواستار تهیه گزارش در خصوص مسائل مختلف بودیم، افزود: ما نمایندگان مجلس نیز تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا کمک کنیم این حرکت مردم محور به نحو احسن بروز و ظهور پیدا کند.

پژمانفر با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس قرار است بازدید از مرزها داشته باشند، ادامه داد: تقسیم کاری بین نمایندگان و به خصوص نمایندگان کمیسیون فرهنگی در این خصوص انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین حسن مراسم عظیم اربعین مردم محور بودن آن است، گفت: این حرکت باید بر اساس روحیات عاشقانه مردم پیش برود.