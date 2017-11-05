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۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۰

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

۳ نفر توسط آتش‌نشانان همدان نجات یافتند

۳ نفر توسط آتش‌نشانان همدان نجات یافتند

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و در عملیات امداد و نجات ۳ نفر توسط آتش‌نشانان همدانی نجات یافتند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۹۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۲۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۲۸ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق منبع گازوئیل در جاده تهران، حریق کولر در بلوار آزادگان، حریق درختان در بلوار جانبازان و حریق لاستیک در قاسم آباد بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در جوادیه، نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار احمدی روشن و نجات حیوانات در شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی یادآور شد: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4134891

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