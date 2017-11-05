۷۲۷ مورد بازدید نظارتی از اورژانس اصفهان انجام شده است

عباس باقری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شیوه جدید نظارت نامحسوس، با اجرای سناریوی از قبل تدوین شده نسبت به استفاده از بیمارنمای توجیه شده در صحنه حادثه و مستندسازی، نظارت انجام میشود.
وی ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال ۷۲۷ مورد بازدید نظارتی محسوس و نامحسوس در حوزه اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان انجام شده است.
مسئول واحد نظارت و ارزیابی فوریتهای پزشکی استان اصفهان افزود: ۲۵۵ مورد از این بازدیدها، نظارت بر آمادگی و استقرار واحدهای عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی در طرح امداد نوروزی امسال و ۲۰۵ مورد بازدید محسوس از پایگاههای فوریتهای پزشکی است.
وی گفت: ۱۷۸ نظارت محسوس بر نحوه انتقال و تحویل بیمار به مراکز درمانی، ۴۸ مورد بازدید محسوس از مراکز فرماندهی عملیات شهرستانهای استان (اتاقهای فرمان)، ۲۳ بازدید نامحسوس در صحنه حادثه و ۱۸ بازدید نامحسوس شبانه از سرعت عمل و میزان آمادگی پرسنل برای شروع ماموریت بوده است.
باقری تصریح کرد: پایگاههای اورژانس ۱۱۵ در این نظارتها از جنبه های مختلف شامل آمبولانس، تجهیزات تخصصی، مهارتهای علمی و تخصصی پرسنل و تجهیزات رفاهی و اداری مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مستندسازی نظارت نامحسوس بر عملکرد پرسنل در صحنه حادثه با محدودیتهایی مواجه بود، لذا تیم نظارتی در شیوه جدید نظارت نامحسوس، با اجرای سناریوی از قبل تدوین شده نسبت به استفاده از بیمارنمای توجیه شده در نظارتهای نامحسوس در صحنه حادثه و مستندسازی آن اقدام کرد.
مسئول واحد نظارت و ارزیابی فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: تیم نظارتی فوریتهای پزشکی از کارشناس ناظر، کارشناس تجهیزات پزشکی و کارشناس امور فنی آمبولانسها تشکیل شده است.
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