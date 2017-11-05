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۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

در بوشهر؛

اولین مسابقه طراحی زنده لباس فرم مدارس برگزار شد

اولین مسابقه طراحی زنده لباس فرم مدارس برگزار شد

بوشهر - به همت کارگروه استانی ساماندهی مد و لباس اولین دوره مسابقه طراحی زنده لباس فرم مدارس به مناسبت روز دانش آموز در مجتمع فرهنگی هنری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: پس از انتشار فراخوان این مسابقه ۲۵ نفر متقاضی ثبت نام کردند و این مسابقه به طور زنده در مجتمع فرهنگی هنری ٩ دی برگزار شد.

آنیتا مظفری افزود: این مسابقه با هدف استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود و شناسایی توانمندی طراحان لباس، حمایت از طراحان و تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه برای هنرمندان و ارتباط طراحان با سازمان آموزش و پرورش برای ارائه طرح برای لباس فرم مدارس استان برگزار شد.

وی عنوان کرد: به منظور برگزاری اولین دوره از این مسابقه برای بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان جذابیت خاصی داشت و با استقبال خوب هم استانی‌ها روبرو شد.

مظفری خاطرنشان کرد: آثار تولید شده در این مسابقه، برای داوری در اختیار کارگروه کشوری ساماندهی مد و لباس به تهران ارسال می شود تا پس از انتخاب و معرفی، از برترین‌ها طی برنامه‌ای تقدیر به عمل آید.

کد مطلب 4134950

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