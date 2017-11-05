اولین مسابقه طراحی زنده لباس فرم مدارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: پس از انتشار فراخوان این مسابقه ۲۵ نفر متقاضی ثبت نام کردند و این مسابقه به طور زنده در مجتمع فرهنگی هنری ٩ دی برگزار شد.

آنیتا مظفری افزود: این مسابقه با هدف استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود و شناسایی توانمندی طراحان لباس، حمایت از طراحان و تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه برای هنرمندان و ارتباط طراحان با سازمان آموزش و پرورش برای ارائه طرح برای لباس فرم مدارس استان برگزار شد.

وی عنوان کرد: به منظور برگزاری اولین دوره از این مسابقه برای بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان جذابیت خاصی داشت و با استقبال خوب هم استانی‌ها روبرو شد.

مظفری خاطرنشان کرد: آثار تولید شده در این مسابقه، برای داوری در اختیار کارگروه کشوری ساماندهی مد و لباس به تهران ارسال می شود تا پس از انتخاب و معرفی، از برترین‌ها طی برنامه‌ای تقدیر به عمل آید.