محکومیت محافظان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به ۸ سال زندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دادگاهی در کابل ۷ تن از محافظان ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهوری افغانستان را به ۸ سال زندان محکوم کرد؛ این حکم اما هنوز نهایی نشده است.

این افراد متهم به بدرفتاری جنسی با «احمد ایشچی» از مخالفان سیاسی دوستم و معاون پیشین حزب «جنبش ملی اسلامی» افغانستان هستند.

ایشچی که در محاکمه حضور داشت اعلام کرد که از حکم دادگاه راضی نبوده زیرا، به گفته وی حکم دادگاه متناسب با جرم نیست.

احمد ایشچی تقریبا یک سال پیش مدعی شد که دوستم و محافظانش او را در «شبرغان» مرکز ولایت «جوزجان» ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.

در پی این حادثه، دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد.

سخنگویان دوستم اما این اتهامات را رد کرده و اعلام کردند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.

این پرونده اکنون در دست رسیدگی است و محافظان دوستم در ارتباط با آن، برای تحقیق در دادستانی کل افغانستان حاضر شدند اما خود دوستم در دادستانی حضور نیافت.

دوستم که رهبری حزب جنبش ملی افغانستان را نیز بر عهده دارد، از ۲۹ اردیبهشت سال جاری در ترکیه به سر می‌برد. منابع نزدیک به وی گفته‌اند که معاون اول رئیس جمهوری برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده، اما برخی منابع دیگر گفته‌اند که او به نحوی تبعید شده است.